Európu trápi jedno z najnákazlivejších vírusových ochorení: Česko eviduje prvé príznaky! TOTO sú cenné rady

BRATISLAVA - Jedno z najnákazlivejších vírusových ochorení - osýpky - znova trápi Európu. Jeden chorý môže vírus preniesť až na 12–18 ďalších osôb. Slovensko je zatiaľ mimo ohrozenia, avšak susedná Česká republika už eviduje jednotlivé prípady.
Odborníci upozorňujú, že práve vysoká infekčnosť môže viesť k rýchlemu šíreniu najmä v detských kolektívoch. „Osýpky sa prenášajú mimoriadne ľahko a človek je infekčný ešte skôr, než sa objaví typická vyrážka. Ak vznikne podozrenie, je zásadné zostať doma a prvé kroky riešiť na diaľku. Neohlásená návšteva čakárne alebo lekárne môže spustiť ďalší reťazec nákazy,“ hovorí Pavla Horáková, vedúca online poradne MojaLekáreň.sk.
Koniec zimy zvyšuje riziko prenosu. Február a marec patria všeobecne k rizikovejším mesiacom pre šírenie respiračných infekcií. Ľudia trávia viac času v uzavretých priestoroch, deti sú v kolektívoch škôl a škôlok a počet sociálnych kontaktov rastie. Inkubačná doba osýpok je 7 až 14 dní, takže zvýšený výskyt sa môže prejaviť s oneskorením. „Práve kombinácia pobytu v kolektíve a vysokej nákazlivosti vírusu predstavuje riziko rýchleho šírenia. O to dôležitejšie je včas rozpoznať príznaky a nešíriť infekciu ďalej,“ dopĺňa Horáková.
Osýpky môžu spočiatku pripomínať bežnú virózu. Typická je však vysoká horúčka často nad 39 °C, silný suchý kašeľ, výrazná nádcha a začervenané, slziace oči so svetloplachosťou. Vyrážka sa objavuje zvyčajne tretí až piaty deň ochorenia a šíri sa od tváre smerom nadol. „Kombinácia vysokej horúčky a zápalu spojiviek je veľmi podozrivá. Dôležité je vedieť, že nákazlivosť začína ešte pred výsevom vyrážky, keď môžu byť príznaky mierne,“ upozorňuje Horáková.
Špecifická antivírusová liečba neexistuje
Špecifická antivírusová liečba osýpok neexistuje, terapia je zameraná na zmiernenie príznakov. Na zníženie horúčky možno použiť paracetamol alebo ibuprofén v dávkach zodpovedajúcich veku a hmotnosti dieťaťa. „Kyselina acetylsalicylová, teda napríklad aspirín, sa u detí pri vírusových ochoreniach nepodáva kvôli riziku Reyovho syndrómu,“ zdôrazňuje Horáková. Reyov syndróm je zriedkavá, ale závažná komplikácia, pri ktorej dochádza k náhlemu poškodeniu pečene a mozgu. Prejavuje sa opakovaným vracaním, poruchami vedomia, zmätenosťou až bezvedomím a vyžaduje okamžitú intenzívnu lekársku starostlivosť. „Aj keď je tento stav veľmi zriedkavý, jeho priebeh môže byť dramatický. Preto je dôležité voliť u detí bezpečné lieky na horúčku a vždy dodržiavať odporúčané dávkovanie,“ dodáva Horáková. Najúčinnejšou prevenciou podľa odborníčky zostáva očkovanie dvoma dávkami vakcíny MMR, ktoré výrazne znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia.
Kĺúčové je obmedzenie kontaktu
Pri vysoko nákazlivých infekciách je obmedzenie kontaktov kľúčové. Ak je dieťa choré, najbezpečnejšie je nevychádzať. „V online poradni MojaLekáreň.sk môžu rodičia kedykoľvek konzultovať príznaky, overiť správne dávkovanie liekov podľa hmotnosti dieťaťa a zároveň si potrebné prípravky objednať s doručením až domov. Bez čakární a bez rizika ďalšieho prenosu,“ vysvetľuje Horáková. „Pri vysoko nákazlivých ochoreniach nie je digitálne riešenie len otázkou pohodlia. Je to zodpovedný prístup k ochrane vlastného zdravia aj verejnosti,“ uzatvára.