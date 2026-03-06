Medzi Kemkom a Mičkovicovou prišlo k hádke. (Zdroj: archív)
BRATISLAVA - Napätý moment medzi známymi hercami zachytili kamery v štúdiu! Kemka sa pustil do Mičkovicovej a padali ostré slová. Atmosféra bola na hrane a zdalo sa, že situácia môže kedykoľvek vyeskalovať.
Všetko sa začalo nevinným okamihom, keď herečka Henrieta Mičkovicová v šou Milujem Slovensko podala „výbušný“ balíček vedľa sediaceho Juraja Kemku. Ten ho sotva stihol prevziať, keď mu balíček vybuchol priamo v rukách. „Ja som to ešte nemal,“ reagoval okamžite Kemka. „Prosím si záznam, mal si ho,“ oponovala Mičkovicová. „Toto je minimálne remíza,“ bránil sa herec.
Nasledovala vášnivá debata, do ktorej sa zapojili aj ostatní súťažiaci. Výbušný balíček nefunguje náhodne – odpáli ho pyrotechnik presne po tri a pol minúte na pokyn režiséra. Ide teda o dokonale načasovaný efekt, ktorý mal vytvoriť napätie a tentoraz vytvoril aj iskru medzi súťažiacimi. Tú uhasil až moderátor Martin Nikodým. Atmosféra v štúdiu citeľne zhustla a bolo jasné, že spor musí rozlúsknuť len on. Nikodým si vypočul argumenty oboch strán a rozhodol. Komu nakoniec dal za pravdu a ktorý tím si pripísal výherné body, si pozrite vo videu.
Do štúdia Milujem Slovensko tentoraz zavítali herecké páry Henrieta Mičkovicová a Alexander Bárta, ako aj manželia Adriana Kemková a Juraj Kemka. Zostavu doplnili aj herecké tváre z jojkárskeho seriálu Osud – Emily Bédi Drobňáková a Ladislav Bédi, ktorí dokazujú, že chémia medzi nimi funguje nielen na pľaci, ale aj v zábavnej šou. Sledujte Milujem Slovensko už v piatok 6. 3. o 20.40 na JOJke.
Ostrá výmena názorov medzi Kemkom a Mičkovicovou: Kamery zachytili DRSNÚ HÁDKU! (Zdroj: TV JOJ)
