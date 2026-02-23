Odborník prezradil FINTU pre rodičov: TAKTO dostanete vyšší daňový bonus na deti! V hre sú stovky eur

BRATISLAVA - V daňovom bonuse na deti nastali kvôli potrebe konsolidácie výrazné zmeny, ktoré pocítia pracujúci rodičia vo svojich peňaženkách. Stále však platí, že uplatniť si ho môže iba jeden z nich. Môže sa však stať, že jeden z rodičov si už bonus uplatnil, no následne saukázalo, že by to bolo finančne výhodnejšie v prípade toho druhého. Dá sa ešte takáto situácia zachrániť a ako treba postupovať vysvetlil odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál.
Bývalý minister sociálnych vecí dal za príklad prípad, keď otec detí ako zamestnanec poberal daňový bonus na mesačnej báze celý rok 2025 na 3 deti. V priebehu roka sa mu zvýšil plat a naviac mal vyplácané odmeny v takej výške, že v druhej časti roka sa mu začal bonus krátiť a pri predbežne vykonanom ročnom zúčtovaní dane sa mu dokonca daňový bonus za rok 2025 vykráti tak, že bude musieť vrátiť sumu vyše 800 eur. Jeho manželke, ktorá je tiež zamestnaná, by však daňový bonus vyšiel v plnej výške, teda až v sume 3 000 eur.
Čo sa dá v takom prípade robiť a môže otec detí bonus vrátiť s tým, že by si ho vo svojom ročnom zúčtovaní uplatnila manželka? "Podľa zákona o daňový bonus môže za to isté obdobie požiadať a mať ho vyplatený iba jeden z rodičov," vysvetľuje Mihál. Pokiaľ sa otec detí rozhodne už vyplatený daňový bonus vrátiť, má na samozrejme to právo. "U svojho zamestnávateľa vo ´Vyhlásení´ na druhej strane (IV. oddiel) vyznačí, že si daňový bonus od januára 2026 už neuplatňuje," radí, čo treba robiť. Ďalej uvedie na druhej strane ´Vyhlásenia´ (V. oddiel), že sa rozhodol vrátiť daňový bonus, ktorý mal pôvodne vyplatený za mesiace január až december 2025 - a to v ročnom zúčtovaní za rok 2025.
"Zamestnávateľ otcovi vo formulári ročného zúčtovania ročný bonus nastaví v riadku 09 ako nula ... a v riadku 10 uvedie sumu, ktorú mu počas roka 2025 vyplatil. V riadku 13 tak vyjde suma daňového bonusu na vybratie od zamestnanca - túto sumu vracia, stačí to urobiť do konca roka 2026," uviedol. Tým pádom si jeho manželka môže v súlade so zákonom uplatniť daňový bonus na deti vo svojom ročnom zúčtovaní (resp. v daňovom priznaní). Daňový bonus bude vypočítaný v závislosti od výšky jej čiastkového základu dane za rok 2025.