KYJEV – Dlhotrvajúca vojna Ukrajine sa minulý mesiac pretiahla už na 4 roky neustálych bojov. Začiatkom marca spustili Spojené štáty vojnu v Iráne. Tieto dva konflikty siahajú ďaleko za hranice regiónov, v ktorých sa odohrávajú. Americký prezident má však podľa experta eso v rukáve, ktorým dokáže ukončiť súčasne oba tieto veľké konflikty.
Popri správach o vývoji konfliktu na Ukrajine, od uplynulého víkendu aj v Iráne, sa objavil príspevok, ktorý dáva nádej na lepšie časy. Bývalý ukrajinský veľvyslanec v USA Valerij Čaly predostrel, že americký prezident Donald Trump môže ukončiť obidve tieto vojny súčasne. Kľúč pritom predstavuje ďalší aktér v Ázií.
"USA uisťujú Čínu, že nebudú ďalej pokračovať v Iráne výmenou za to, že Peking vyvinie tlak na Kremeľ, aby využil príležitosť zastaviť sa na frontovej línii na Ukrajine."
Kremeľ, ktorý sa na pozadí útoku na svojho spojenca, ajatolláhov režim, javí ako veľmi slabý a bezmocný, sa musí rozhodnúť. A táto možnosť je reálnou šancou.
Rokovania s Izraelom
Európska únia to bude musieť podľa bývalého diplomata nielen prijať a podporiť, ale aj začať rozhovory s Izraelom. Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Katar, Saudská Arábia a ďalšie krajiny v regióne Blízkeho východu príjmu takýto scenár s otvorenou náručou. "Rovnako tak Turecko, Azerbajdžan a štáty Strednej Ázie nestoja o novú vlnu utečencov v rádoch miliónov," doplnil.
Čaly načrtol, že z pohľadu geopolitiky by to nevyzeralo nevyzeralo zle. "Všetci by si zachovali vlastnú tvár a Trump by mohol tvrdiť, že súčasne zastavil dve vojny, u ktorých hrozilo, že sa rozšíria," hovorí. Nedokáže však potvrdiť, či mocnosti uvažujú takto pragmaticky.