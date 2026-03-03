Policajná razia: Polícia zadržala bratislavského autičkára, zaistila osem áut

BRATISLAVA - Bratislavská polícia zadržala pri razii 44-ročného Bratislavčana, zapleteného do viacerých krádeží áut. Akciu policajti vykonali v súvislosti s objasňovaním krádeže motorového vozidla z októbra minulého roka.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková spresnila, že policajti zadržali 25. februára 44-ročného muža z Bratislavy. „Pri domovej prehliadke i prehliadke iných priestorov a pozemkov bolo zaistených niekoľko mobilných telefónov, notebooky, nahrávacie zariadenie a tiež rôzne elektronické a mechanické prípravky slúžiace na krádeže motorových vozidiel,“ informovala Šimková.
„Policajti taktiež zaistili aj osem motorových vozidiel, rôzne diely, komponenty a časti motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie,“ dodala policajná hovorkyňa. Zadržaný Bratislavčan, ktorého so súhlasom súdu vzali do väzby, čelí obvineniu pre prečin krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Hrozia mu štyri roky väzenia.