Nelegálny tuningový zraz v Trnave zastavili včas: Policajti zamedzili vstup a riešili priestupky

Tuningový zraz v Trnave. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
TRNAVA - Desiatky policajtov boli v sobotu (28. 2.) večer v uliciach mesta Trnava, kde sa mal uskutočniť nelegálny zraz „tuningových“ automobilov. Policajti v zmysle zákona účastníkom zrazu zamedzili vstup na vytypované parkoviská v Trnave. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Galéria: Tuningový zraz v Trnave
Väčšina vozidiel sa následne presunula mimo Trnavského kraja. „Počas dopravno-bezpečnostnej akcie policajti zistili 14 priestupkov v doprave vyriešených v blokovom konaní. V dvoch prípadoch policajné hliadky zadržali osvedčenia o evidencii vozidla,“ dodali policajti.