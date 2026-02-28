Irán sa chystá odpovedať na útoky Izraela a USA! Región sa obáva ďalšej eskalácie

TEHERÁN/TEL AVIV - Sobotňajšie údery na Irán vykonal Izrael za účasti Spojených štátov, ich cieľmi boli sídla predstaviteľov iránskeho režimu a armády, informovala agentúra AFP. Iránske médiá hlásili údery po celom Iráne. Výbuchy bolo okrem metropoly Teherán počuť aj z ďalších miest. Irán podľa agentúry Reuters pripravuje odvetu.
Izrael a USA podľa agentúry Reuters plánovali spoločnú operáciu niekoľko mesiacov a rozhodnutie vykonať útok padlo už pred niekoľkými týždňami. Zdroj izraelskej televízie Channel 12 tvrdí, že „počiatočná fáza“ spoločného útoku má trvať štyri dni.
USA na Irán podľa nemenovaného predstaviteľa útočili zo vzduchu a z mora. Účasť Spojených štátov potvrdili aj zdroje agentúry AP. Izraelský minister obrany Jisrael Kac predtým oznámil, že Izrael podnikol preventívny úder na Irán, vyhlásil výnimočný stav a uzavrel svoj vzdušný priestor pre civilné lety.