Slávna speváčka v priesvitných šatách: Ukazovala HOLÉ prsia... Megan, kde máš podprsenku?!

LOS ANGELES - Americká raperka Megan Thee Stallion sa počas milánskeho Fashion Weeku postarala o poriadny zážitok pre prítomných. Na prehliadku módneho domu známej značky dorazila v odvážnych priesvitných šatách, ktoré odhalili viac, než by mnohí čakali!
Počas prestížneho Milan Fashion Week sa všetky pohľady upierali na americkú raperku Megan Thee Stallion. Interpretka hitov ako Savage či WAP dorazila na prehliadku módneho domu Roberto Cavalli v outfite, ktorý nenechal nikoho chladným.
Megan si obliekla dlhé, priliehavé a výrazne priesvitné šaty, ktoré zvýraznili jej krivky. Jemný materiál pôsobil na prvý pohľad luxusne, no zároveň odhaľoval viac, než býva na podobných podujatiach zvykom. Model bol navrhnutý tak, aby kopíroval siluetu tela a ukázal aj to, čo malo ostať skryté. Pod priesvitnou látkou nemala podprsenku.
Megan sa snažila situáciu zachrániť a počas pózovania si hruď čiastočne prekrývala dlaňou alebo prameňmi svojich dlhých vlasov. Obdobné outfity pritom k jej verejnému imidžu patria. Megan Thee Stallion je známa tým, že jej odvaha zaručene nechýba.