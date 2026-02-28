Najčastejšie zlozvyky pri nabíjaní mobilov: TOMUTO sa vyhnite oblúkom, inak si zlikvidujete batériu!

BRATISLAVA - Batéria je jednou z najcitlivejších a zároveň najviac podceňovaných súčastí smartfónu. Či už máte Andriod alebo iOS zariadenie, obidve skupiny používajú pokročilé lítium-iónové články a ich životnosť má svoje limity. Dobrá správa je, že výraznú časť opotrebenia spôsobujeme sami – a vieme ho obmedziť. Zlá správa je, že ako ľudia robíme z pohodlnosti hneď niekoľko zlozvykov, ktorými batériu v mobile pochovávame.
Ani naplno a ani naprázdno, toto je najlepšie rozmedzie
Najväčším nepriateľom batérie je extrém. Platí to pre teplotu aj úroveň nabitia. Dlhodobé držanie telefónu na 100 percentách alebo jeho pravidelné vybíjanie na 0 percent zrýchľuje degradáciu chemických článkov.
Ideálny rozsah nabitia pre bežné používanie je približne 20 až 80 percent. Práve preto viacerí výrobcovia ponúkajú funkciu ochrany batérie, ktorá nabíjanie nad určitú hranicu automaticky obmedzí. Tú môžete nastaviť buď veľmi prísne alebo ju úplne vypnúť. Odporúča sa však mať ju zapnutú aspoň v základnom móde. Ten býva nastavený tak, že po nabití na 100 percent sa batéria prestane nabíjať a čaká sa na pozvoľný pád na 95 percent, kedy sa nabíjanie opäť zapne a tento cyklus sa opakuje.
Pozor na teplo, mobily často držíme na vrchu paluboviek v aute
Rovnako škodlivé je prehrievanie. Nechať mobil na palubnej doske auta v lete alebo ho používať počas nabíjania pri hraní graficky náročných hier je istá cesta k rýchlejšiemu opotrebovaniu. Vysoká teplota urýchľuje chemické reakcie v článkoch a znižuje ich kapacitu. Ak sa telefón citeľne prehrieva, je vhodné ho na chvíľu prestať používať a odpojiť z nabíjačky.
Lacné a neoverené nabíjačky ako tichý zabijak
Zlozvykom mnohých používateľov je aj používanie lacných, necertifikovaných nabíjačiek. Nekvalitné príslušenstvo môže spôsobovať nestabilné napätie a poškodzovať batériu aj samotnú elektroniku zariadenia. Originálne alebo certifikované príslušenstvo síce stojí viac, no z dlhodobého hľadiska sa vyplatí. Do dnešných balení s novým mobilom už výrobcovia obvykle nepribaľujú aj nabíjačku, a preto treba byť pri jej voľbe o to viac obozretný.
Rýchlonabíjanie ako ťahák pohodlnosti
Časté „rýchlonabíjanie“ je pohodlné, no ak ho využívate denne, batéria sa zahrieva viac než pri pomalšom nabíjaní. Ak sa neponáhľate, klasické nabíjanie je šetrnejšie. Tu sa však experti v rôznych prípadoch nevedia zhodnúť a niektorí dnes už hrdo tvrdia, že rýchlonabíjanie batériu až tak nepoškodzuje. Hovorí sa však o rýchlonabíjaní na 25 alebo 45 wattoch, nie o extrémoch ako 100 wattov.
Rýchlonabíjanie si však aj pre dnešnú uponáhľanú dobu našlo svoje významné uplatnenie v spoločnosti a málokto by sa už dnes vracal zas k opačnému extrému, akým boli ešte donedávna 5-wattové nabíjačky. Niektoré dnešné telefóny s nimi už ani nenabijete a dokonca pri ich pripojení k novému mobilu môžete paradoxne sledovať percentúálny pád.
Podobne platí, že neustále bezdrôtové nabíjanie generuje viac tepla než kábel.
Batéria prirodzene starne – po dvoch až troch rokoch kapacita klesne. Správnymi návykmi však môžete jej životnosť citeľne predĺžiť. Stačí sa vyhnúť extrémom, chrániť zariadenie pred teplom a používať kvalitné príslušenstvo. Váš smartfón sa vám odmení dlhšou výdržou aj spoľahlivejším fungovaním.