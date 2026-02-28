Pozor na cestách! Na severe Slovenska hrozí hustá hmla s nízkou dohľadnosťou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na severnom a severozápadnom Slovensku sa v sobotu ráno môže vyskytovať hmla s dohľadnosťou 50 - 200 m. Výstrahu s platnosťou do 09.00 h pre okresy Žilinského i Trenčianskeho kraja vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomínajú meteorológovia. Na hmlu s dohľadnosťou do 100 m v lokalitách Dolný Kubín, Považská Teplá a Sverepec upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC). Na webe zjazdnost.sk cestári takisto varujú pred poľadovicou na horských priechodoch Látky-Prašivá a Vrchslatina, rovnako i na zľadovatený sneh, ktorý sa vyskytuje na cestách III. triedy v obvode Trstená.
