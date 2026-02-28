ČURILLOVCI žalujú Barteka z Hlasu: Výrok o progresívnej FRAŠKE ho môže stáť 84-tisíc eur, Kubina ho varoval už skôr

BRATISLAVA - Slová, ktoré ho môžu stáť pomerne veľa. Reč je o poslancovi koaličného Hlasu-SD Michalovi Bartekovi, ktorý sa rád natáča na videá a zvýšeným hlasom ostro komentuje aktuálne dianie. Tentokrát ho však jeden z týchto výstupov môže stáť až 84-tisíc eur. Žalujú ho totiž čurillovci.
Na žalobu policajtov okolo Jána Čurillu na poslanca Michala Barteka z Hlasu-SD upozornil portál Aktuality.sk. Bartek totiž 12. novembra 2025 v Číne natočil 1 minútu a 10 sekúnd dlhé video, kde popisuje "frašku storočia" v kontexte súdneho rozhodnutia nad ministrom vnútra a jeho straníckym šéfom Matúšom Šutajom Eštokom.
Toto nie je proces, ale progresívna fraška súdnej trojky, hovoril nahlas Bartek vo videu
"Nedá mi to nezareagovať na tú progresívnu frašku, ktorá sa odohrala na Slovensku. Sudca, ktorý rozhodol v prípade Matúša Šutaja Eštoka, nie je rozhodne nestranný arbiter spravodlivosti. Je to človek úzko prepojený progresívnou trojkou. Novinárkou Monikou Tódovou, jej partnerkou Pamelou Záleskou a dokonca bývalým predsedom Súdnej rady Jánom Mazákom," povedal nahlas vo videu Bartek.
Podľa Barteka si čurillovci s ich advokátom Petrom Kubinom vybrali "sudcu ako z katalógu", pričom hovoril o Adamovi Hradskom a celý proces na záver opakovane označil za "progresívnu frašku".
Kubinov komentár ako predzvesť žaloby?
V spomínanom čase bola navyše značne medializovaná kauza ministra vnútra, ktorý kontumačne prehral jeden zo súdnych sporov, lebo si nepozrel svoju elektronickú schránku, kde mu prišlo oznámenie. Práve v tomto kontexte rovno pod Bartekovým videom reagoval aj spomenutý advokát čurillovcov Kubina.
"Pán Bartek tuším tiež chce dostať nejakú súdnu zásielku do svojej elektronickej schránky..." napísal Kubina, pričom výsledok vidíme už dnes.
Koncovka v podobe žaloby
Ako sa ukázalo, nešlo len o prázdne slová, ale skutočnú žalobu, ktorú v týchto dňoch čurillovci cez Kubinu na Barteka aj podali. Žalobcovia podľa spomenutého portálu žiadajú nielen vymazanie tohto videa, ale aj ospravedlnenie spolu s 84-tiusícmi eur ako odškodné.
Argumentujú aj tým, že čurillovcom vznikla nemajetková ujma pre veľký dosah Bartekovho videa. Ten má už takmer 200-tisíc videní, vyše 6 600 reakcií a vyše 1 100 komentárov. Video podľa nich mohlo vyvolať u viacerých pocit, že si sudcu naozaj vybrali na mieru, čím sa príspevok nekriticky šíril ďalej.
Bartek opäť zareagoval videom a dodal, že je pripravený sa brániť a neuhne.