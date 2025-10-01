Zverejnili rebríček 60 najbohatších Slovákov: Chrenek, Tkáčovci, Haščák aj nováčikovia! Bohatí sú ešte bohatší

BRATISLAVA - Magazín Forbes zverejnil rebríček najbohatších Slovákov, ktorý priniesol historicky najväčší prehľad slovenských milionárov. V zozname sa tento rok objavuje rekordných 60 mien, z toho až 15 úplne nových. V prvej pätici dominuje zdravotnícky a finančný sektor, no medzi nováčikmi nájdeme aj prekvapivých hráčov z gastronómie či mliekarenského priemyslu.
„Z takmer 24 miliárd eur, ktoré podľa našich odhadov vlastní šesť desiatok najbohatších Slovákov, pripadá až 40 percent, čiže 9,62 miliardy eur, na prvú päťku. Medziročne si podľa našich odhadov prilepšili o 1,37 miliardy eur – sčasti vďaka nárastu hodnoty ich aktív, sčasti vďaka historickému zhodnocovaniu rokmi naakumulovaných dividend,“ hovorí šéfredaktorka Forbes Slovensko Lucia Okšová.
Na prvej priečke rebríčka zostáva Tomáš Chrenek s odhadovaným majetkom 2,25 miliardy eur. Majiteľ zdravotníckej siete Agel a spolumajiteľ Moravia Steel si medziročne polepšil o 250 miliónov eur, predovšetkým vďaka rastu hodnoty zdravotníckej skupiny Agel. Na druhej priečke sa podobne ako vlani umiestnila rodina Tkáčovcov, ktorú v rebríčku zastupujú otec Jozef so synom Patrikom. Medziročne si podľa odhadov prilepšili o zhruba 210 miliónov eur, a to najmä vďaka rekordným výsledkom finančnej časti skupiny J&T.
Na tretej priečke sa umiestnil partner skupiny Penta Investments Jaroslav Haščák s rodinou, ktorý si medziročne polepšil o vyše 200 miliónov eur, za čo vďačí predovšetkým rastu čistej hodnoty aktív skupiny Penta na rekordných 4,5 miliardy eur. Na štvrtom mieste je Ivan Chrenko s odhadom majetku na úrovni 1,68 miliardy eur. Piaty je spoluzakladateľ J&T Ivan Jakabovič s odhadom majetku na úrovni 1,59 miliardy eur.
Medziročný rekordér je podnikateľ Ján Sabol, ktorý si polepšil o 290 miliónov eur a jeho majetok dosiahol 450 miliónov eur. Stojí za alkoholovým gigantom AZC, značkou St. Nicolaus, ako aj skupinou Envien.
Rekordný počet nováčikov
Forbes v roku 2025 zaradil do rebríčka až 15 nových mien. Najbohatším nováčikom je Oszkár Világi (360 mil. eur), šéf Slovnaftu. Do rebríčka sa prvýkrát dostal aj zakladateľ GymBeamu Dalibor Cicman (150 mil. eur), ktorý je zároveň prvým absolventom rebríčka 30 pod 30, čo prerazil medzi najbohatších Slovákov.
Ďalšími nováčikmi sú napríklad investor Milan Dubec (120 mil. eur), „mliekarenský kráľ“ Mikuláš Bobák so značkou Tami (120 mil. eur) či spolumajitelia bagetového impéria Pierre Baguette Robert Mego a Andrej Šmuro (po 110 mil. eur). Debut si odkrútil aj šéf Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj (90 mil. eur) a viacerí partneri podnikateľa Jána Sabola.
Top 10 Najbohatších Slovákov podľa Forbesu:
1. Tomáš Chrenek – 2,25 mld. eur
2. Jozef a Patrik Tkáčovci – 2,1 mld. eur
3. Jaroslav Haščák s rodinou – 2 mld. eur
4. Ivan Chrenko – 1,68 mld. eur
5. Ivan Jakabovič – 1,59 mld. eur
6. Miroslav Trnka – 880 mil. eur
7. Ján a Elena Hrubí – 850 mil. eur
8. Peter Paško – 850 mil. eur
9. Martin Kúšik – 700 mil. eur
10. Milan Fiľo – 680 mil. eur