Risk na internete: KRUTÝ prieskum o našej krajine, väčšina opakuje to isté heslo a valia sa na nás aj kyberútoky!

BRATISLAVA - Ak ste na internete niekoľko desaťročí, iste viete, že základom je bezpečnosť a odlišovať jedno heslo od druhého a ideálne nepoužívať to isté. Každý piaty z desiatich Slovákov však akoby kráčal úplne opačne voči týmto radám a na svoju bezpečnosť priam kašle. Dôkazom sú vôbec nie optimistické výsledky prieskumu, kde niektorí respondenti ani nevedeli identifikovať výrazy ako ransomvér či deepfake. Ide pritom o každodenné hrozby, hlavne na sociálnych sieťach.
Svoje alarmujúce zistenia v tlačovej správe prezentovala spoločnosť SK-NIC v spolupráci s výsledkami prieskumov Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Európskeho centra kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ECCC) a webovej stránky nordpass.com.
Žiaľ, zvyšok sveta za nami nezaostáva
"Viete, že najpoužívanejšie heslo na Slovensku v roku 2025 bolo: „admin“? Žiaľ, zvyšok sveta na tom nie je oveľa lepšie, keďže vo svete vyhráva heslo: „123456“...," uviedli na začiatok zo spoločnosti SK-NIC.
Medzi ďalšími heslami figurovali aj také bizarnosti ako Slipknot777, corleone13, vlado1234 či igorko77.
Dôležité bolo aj poznať svojho nepriateľa na internete. Respondenti pritom ani nevedeli identifikovať, čo to je napríklad ransomvér. V tomto prípade ide o druh škodlivého kódu (malvéru), ktorý po infiltrovaní zariadenia zašifruje súbory alebo zablokuje prístup k celému systému. Útočníci následne požadujú od obete výkupné, zvyčajne v kryptomenách, výmenou za dešifrovací kľúč.
AI ako nástroj v rukách podvodníkov
Umelá inteligencia tiež nie je len pomocníkom ale výrazným asistentom v rukách skúsených podvodníkov. Tí využívajú "prevtelenie sa" do hlasu a tela iných technológiou deepfake a predabovanými videami. Až 35 percent opýtaných tvrdí, že sa im takýto obsah nepodarilo nikdy rozoznať a 33 percent si nebolo istých.
Napriek tomu sa už niektorí vyznajú v tom, čo sú deepfake videá. Až 68 percent opýtaných ich považuje za veľmi rizikové.
Čiastočne dobrou správou je, že v roku 2025 narástla bezpečnosť slovenských domén cez službu DNSSEC až o 8 200. Chránených však je stále iba 56,8 percent domén na Slovensku.