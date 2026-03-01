Nedeľa1. marec 2026, meniny má Albín, zajtra Anežka

Praktická lekárka otvorene: Doplnky stravy sú vo väčšine prípadov zbytočnosť! TOTO je jediná vec, ktorú naozaj potrebujete

LONDÝN - Regály plné tabletiek sľubujú lepšie zdravie, viac energie či silnejšiu imunitu. Podľa praktickej lekárky však väčšina ľudí robí zásadnú chybu, nakupuje doplnky bez skutočnej potreby. Výsledkom je minimálny zdravotný prínos a zbytočné výdavky.

S príchodom nového roka a túžbou „začať odznova“ mnohí ľudia siahajú po množstve vitamínov a výživových doplnkov. Ako však upozorňuje praktická lekárka Dr Raj Arora, ide o jednu z najčastejších chýb, ktorá len zriedka vedie k lepšiemu zdraviu, píše na portáli Mirror„Ľudia majú pocit, že keď si kúpia celý koktail doplnkov, automaticky sa budú cítiť lepšie. V skutočnosti to väčšinou tak nefunguje,“ vysvetľuje lekárka. Výnimkou sú podľa nej prípady, keď má človek diagnostikovaný konkrétny nedostatok – napríklad vitamínu D – a jeho užívanie odporučil lekár alebo lekárnik.

Ekonomický rozmer problému

Podľa NHS sú vitamíny a minerály síce pre organizmus nevyhnutné, no väčšina ľudí ich dokáže prijať v dostatočnom množstve prostredníctvom pestrej a vyváženej stravy. Doplnky sú potrebné len u vybraných skupín – napríklad u tehotných žien, seniorov alebo ľudí s určitými ochoreniami. Dr Arora zároveň upozorňuje na ekonomický rozmer problému. „V čase rastúcich životných nákladov si ľudia zbytočne zaťažujú rozpočet výrobkami, ktoré často nemajú dostatočné vedecké dôkazy o účinnosti,“ hovorí. Mnohé doplnky podľa nej sľubujú viac, než reálne dokážu splniť, a nadbytočné vitamíny telo jednoducho vylúči.

Lekárka zdôrazňuje, že základom dobrého zdravia zostáva kvalitná strava, pohyb a dostatok spánku. „Ak máte zdravý a vyvážený jedálniček, väčšinu potrebných látok dokáže telo prirodzene vstrebať cez tráviaci trakt. Dopĺňať ich navyše často nemá zmysel – v lepšom prípade ich len vylúčite, v horšom si môžete uškodiť,“ dodáva. Odborníci sa zhodujú, že pred užívaním akýchkoľvek výživových doplnkov je vhodné poradiť sa s lekárom. Namiesto slepej viery v tabletky tak môže byť účinnejšou cestou návrat k jednoduchým základom zdravého životného štýlu.

