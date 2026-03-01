Tabaková sa nechala vylepšiť: FOTO po zákroku!

BRATISLAVA - Bývalá poslankyňa Romana Tabaková sa rozhodla pre estetickú zmenu. Podstúpila operáciu horných viečok, známu ako blefaroplastika, keďže jej podľa vlastných slov začali prekážať. Ako vyzerá po zákroku?
Romana Tabaková sa rozhodla pre zmenu. Po dlhšom zvažovaní priznala, že už nebola úplne spokojná so svojím vzhľadom, a preto sa obrátila na odborníkov. Bývalá poslankyňa otvorene priznala, že podstúpila operáciu horných viečok, odborne nazývanú blefaroplastika. „Tie viečka mi už zavadzali,” zverila sa.
Blefaroplastika je chirurgický zákrok, ktorého cieľom je odstrániť nadbytočnú kožu, tukové vačky alebo previsy, ktoré môžu spôsobovať unavený výraz tváre alebo dokonca obmedzovať zorné pole. Najčastejšie sa vykonáva z estetických dôvodov, keď si ľudia želajú omladiť oblasť očí, no môže mať aj zdravotný význam – napríklad v prípade, že ovisnuté horné viečka zhoršujú videnie. Samotný zákrok zvyčajne trvá približne hodinu a vykonáva sa v lokálnej anestézii.
Rez je vedený v prirodzenom záhybe viečka, aby bola jazva po zahojení čo najmenej viditeľná. Ide o prvý verejne známy estetický zákrok, ktorý Tabaková podstúpila. Zákrok absolvovala pred tromi dňami v Banskej Bystrici a aktuálne sa nachádza v období rekonvalescencie. V prvých dňoch po operácii je bežný mierny opuch či modriny, ktoré však postupne ustupujú. Výraz v tvári bude pôsobiť sviežejšie. Aha, ako vyzerá po zákroku.
