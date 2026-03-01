Nedeľa1. marec 2026, meniny má Albín, zajtra Anežka

Muž (55) vysúdil od ministerstva doživotné odškodnenie: Vakcína proti covidu mu vraj zničila ruku!

BRATISLAVA - Všetci sme si po vstupe do dvadsiatych rokov tohto storočia prešli mimoriadnou pandémiou ochorenia Covid-19. Koronavírus sa šíril a ľudstvo na boj s týmto takmer neviditeľným nepriateľom vytiahlo vakcíny. Tie sa v niektorých kruhoch stali okamžite predmetom debát a konšpirácií. Jeden muž v Taliansku však mal viacero dôvodov na pochybnosti. Po aplikácii vakcíny mu totiž ostala paralyzovaná ľavá ruka a pridružili sa ďalšie problémy. Dostane doživotné odškodné!

Na prípad upozornila talianska webová stránka Leggo.it. Ide o prípad 55-ročného muža zo sicílskeho mesta Agrigento. Muž sa po aplikovaní druhej dávky vakcíny Pfizer - BioNTech sťažoval na bolesti v ľavej ruke. Neskôr sa tieto komplikácie ukázali ako neuralgická amyotrofia alebo Parsonage-Turnerov syndróm.

Muž si prešiel peripetiami na súdoch, po ktorých sa dopracoval k tomu, že tamojšie ministerstvo zdravotníctva mu bude musieť doživotne vyplácať dvojmesačné odškodné. Pojednávanie sa začalo tým, že sa päťdesiatnik sťažoval na dôsledky po očkovaní v marci 2021. Pojednávania trvali roky.

Ako sa to začalo?

Muž asi po troch mesiacoch po očkovaní pociťoval bolesti v ľavej ruke a neskôr sa uňho vyvinula neuralgická amyotrofia alebo Parsonage-Turnerov syndróm s takmer ochrnutím končatiny. Po nahlásení podozrenia na nežiaducu reakciu na vakcínu talianskej agentúre AIFA výbor zdravotníckeho úradu v Agrigento oslobodil pacienta od tretej dávky. Obyvateľ Agrigenta s pomocou právnika Angela Farruggiu podal ministerstvu zdravotníctva žiadosť o odškodnenie podľa zákona 210/92 pre osoby zranené očkovaním a podaním kontaminovanej krvi. Išlo teda o špecifický prípad.

Ilustračné foto.
Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto.  (Zdroj: Getty Images)

Ministerstvo však najskôr uznanie odmietlo s argumentom, že medzi podaním vakcíny a neurologickým postihnutím neexistuje kauzálna súvislosť, a tak Farruggia vytiahol svoje najťažšie kalibre, aby sa o svojho klienta postaral. Sám však opakovane zdôrazňuje, že jeho prípad v žiadnom prípade nesvedčí o nefunkčnosti alebo nebezpečenstve vakcín ako takých.

Toto nie je boj proti vakcínam, opakuje advokát

Nasledovalo teda odvolanie sa na pracovný súd, ktorý argument odvolateľa potvrdil. "Toto nie je odsúdenie vakcín vo všeobecnosti ani očkovania proti Covid-19 zvlášť, ktoré sú podľa môjho názoru dôležitými nástrojmi v boji proti potenciálnemu šíreniu chorôb," vysvetľuje advokát Angelo Farruggia.

Ilustračné foto.
Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto.  (Zdroj: TASR/AP)

Právne formulácie, ktoré mu dopomohli k výsledku

"Ide o niečo iné: vakcíny vo všeobecnosti, ako napríklad vakcíny proti Covid-19 uvedené na trh po krátkom skúšaní, nie sú ničím iným ako liekmi, ktoré nemožno považovať za úplne bez rizika nežiaducich udalostí, niekedy aj závažných. Vzhľadom na tieto dôkazy, ktoré sú uznávané aj vo vedeckej literatúre," dodáva advokát.

"Nemožno súhlasiť s postojom ministerstva zdravotníctva, ktoré prostredníctvom generických formulácií a vágnych odkazov na zastarané správy AIFA popiera príčinnú súvislosť medzi podávaním vakcín proti Covid-19 a nežiaducimi reakciami, ktoré pociťujú niektorí jednotlivci," nazdáva sa právnik.

 

