Otvoríme tému aktualizácie bezpečnostnej i obrannej stratégie SR, uviedol Šutaj Eštok

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Geopolitické zmeny, dynamický vývoj vo svete i nestabilnosť bezpečnostného prostredia sú faktormi, na ktoré je potrebné zodpovedne reagovať aj v domácom prostredí. Vo videu na sociálnej sieti, v ktorom rekapituloval dianie z končiaceho sa týždňa doma i vo svete, to uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Avizoval preto iniciatívu upraviť národné strategické koncepcie.

„Slovenská republika potrebuje jasnú, modernú a realistickú víziu svojej bezpečnosti. Preto otvoríme tému aktualizácie bezpečnostnej a aj obrannej stratégie,“ uviedol minister. „Bezpečnosť Slovenska nemôže stáť na dokumentoch, ktoré nereflektujú na novú geopolitickú realitu,“ dodal s tým, že štát má podľa jeho slov povinnosť byť pripravený.

Okrem odozvy na americko-izraelský útok na Irán a kontext štvrtého výročia ruského vpádu na Ukrajinu spomenul šéf strany Hlas-SD aj problém so zastavením tranzitu ropy cez ropovod Družba. Zdôraznil solidaritu Slovenska voči Ukrajine počas predchádzajúcich rokov, poskytnutú humanitárnu pomoc. „O to viac nás mrzí, keď kroky druhej strany negatívne zasahujú do strategických a ekonomických záujmov SR,“ uviedol. Odvetné opatrenie v podobe zastavenia núdzových dodávok elektriny považuje za legitímnu obranu energetickej bezpečnosti. „Solidarita neznamená, že budeme prehliadať kroky, ktoré vytvárajú tlak na naše domácnosti, podniky a celú ekonomiku,“ zdôraznil. Skritizoval zároveň opozíciu a jej postoj k celej situácii, ktorý podľa neho nerešpektuje strategické záujmy SR.

