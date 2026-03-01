Brit Awards: Vražedný výstrih moderátorky, NECHUTNÝ útok na speváka a... TÁTO ošklbala vtáka?!

MANCHESTER - Prestížne Brit Awards opäť priniesli večer plný hudobných triumfov, odvážnej módy a momentov, o ktorých sa bude diskutovať. Červený koberec zaplavili svetové hviezdy v extravagantných outfitoch. Pozrite, čo si na seba známe tváre obliekli!
Brit Awards sú každoročné hudobné ocenenia vo Veľkej Británii, ktoré oslavujú to najlepšie z britskej aj medzinárodnej populárnej hudby. Prestížna ceremónia každoročne pritiahne najväčšie hviezdy hudobného sveta a milióny divákov pred obrazovky. Oceňujú sa umelci v rôznych kategóriách – napríklad Najlepší britský interpret, Najlepší medzinárodný interpret, Album roka či Pieseň roka. Nechýbajú ani žánrové ceny, ktoré dávajú priestor popu, rocku, hip-hopu či alternatívnej hudbe.
Podujatie je známe nielen samotným vyhlasovaním víťazov, ale aj veľkolepými vystúpeniami a nezabudnuteľnou atmosférou. Na podujatí nechýbalo množstvo známych tvárí, ktoré predviedli svoje extravagantné outfity na červenom koberci. Medzi nimi sa objavili speváčky Olivia Dean, Lola Young či Bebe Rexha. Pozornosť pútala aj moderátorka Maya Jama, ktorá stavila na výrazný model s vražedným výstrihom. V nepriehľadnuteľných šatách ju mnohí označili za najlepšie oblečenú celebritu večera.
Na červenom koberci sa objavili aj speváci Robbie Williams či Harry Styles, ktorí aj vystupovali. Speváčka Rosalía zvolila výraznú pierkovú róbu. Vyzerala doslova tak, akoby tesne pred udalosťou vyšklbala nejakého vtáka.
Jedným z najdiskutovanejších momentov večera bol incident počas vystúpenia mladého speváka Sombra (20). Počas jeho šou nečakane vbehol na pódium muž, ktorý doňho sotil. Situáciu okamžite riešila ochranka a narušiteľa odviedla. Interpret následne pokračoval vo svojom vystúpení bez ďalších komplikácií. Krátko po skončení čísla však jeho zástupca vysvetlil, že išlo o vopred pripravený prvok vystúpenia. Viac FOTO nájdete v galérii.