Na čerpačkách má pribudnúť nový typ benzínu: Pre niektoré autá môže byť veľkým PROBLÉMOM! Hrozí až poškodenie

BRATISLAVA - Chystá sa ďalšia veľká zmena na čerpacích staniciach. Po tom, ako sme si už zvykli na bezín s označení E10 by mala čoskoro pribudnú ďalšia verzia s ešte väčším podielom eko zložiek s označená E20. Motoristi by si však mali dávať pozor, nie je vhodný do každého benzínového motora a autu môže uškodiť.
Ako upozornil portál autoviny.sk, základný rozdiel oproti súčasným štandardom spočíva v podiele bioetanolu. Bežný benzín E10, ktorý dnes na Slovensku natankujete kdekoľvek na benzínke, obsahuje najviac 10 % biozložky, no E20 tento podiel zvyšuje na maximálne 20 %. Výhodou majú byť podľa odborníkov nižšie emisie. Vďaka nižšiemu zaťaženiu daňou z emisií môže byť jeden liter E20 v niektorých európskych krajinách tiež citeľne lacnejší ako klasické palivá.
Má však aj svoje nevýhody, nie je totiž vhodný pre všetky motory a v niektorých prípadoch by mohlo prísť až k poškodeniu auta. Etanol je totiž agresívnejší voči niektorým tesneniam a plastovým komponentom v palivovom systéme. Problém môžu mať niektoré staršie vozidlá, napríklad na našich cestách populárna Škoda Octavia staršej výroby. "Problém môžu mať staršie motory a špecifické agregáty, ako staršie motory TFSI s výkonom nad 300 koní. Tie sa nachádzajú napríklad v starších verziách Golfu R, ktoré by na benzín E20 jazdiť nemali," vysvetlil portál. "Vo všeobecnosti platí, že vždy si treba skontrolovať štítok na vnútornej strane krytu palivovej nádrže. Ak tam vidíte len E5 alebo E10, s novým palivom pre istotu neriskujte. Keď teda máte staršiu Škodu Octavia či Volkswagen Passat napríklad rokom výroby 2012, zvoľte radšej benzín E10," dodali.
Benzín E20 je zatiaľ v štádiu testovania. Ostrý štart v širšom európskom priestore sa očakáva v rokoch 2027 až 2028. Dovtedy musia zákonodarcovia upraviť normy, aby povoľovali väčšie množstvo etanolu v palive.