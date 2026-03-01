Pohroma na bystrickom sídlisku Sásová: Požiar uväznil ľudí v paneláku a spôsobil KOLAPS dopravy!

BANSKÁ BYSTRICA - Na to, čo sa v sobotný večer 28. februára odohralo v pivnici jedného z panelových domov na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici obyvatelia tak skoro nezabudnú. Museli prísť hasiči, ktorí pomáhali ľuďom uväzneným v paneláku, z ktorého sa valil hustý čierny dym.
Prípadu sa venovala TV JOJ vo svojom vysielaní. Celý požiar vypukol v sobotu na ulici Tatranská. Z vestibuli paneláku sa valil hustý čierny dym a niektorí ľudia stihli ujsť. Iní také štastie nemali a museli čakať na hasičské zložky.
Požiar bol lokalizovaný v pivniciach paneláku. Zablokoval tak prístupové cesty a de facto uväznil ľudí v bytoch.
Oheň však nemal zľutovanie a ďalej sa šíril do spoločných priestorov a schodiska. Akýkoľvek únik z bytovky bol už v tom momente nemožný. Pre hustý dym sa vraj nemohli dostať ani do výťahu.
Náhla prekážka a rozbitie sklenenej výplne dverí hasičmi
Prišlo aj k výpadku elektriny, ktorý ešte všetko skomplikoval. Keďže elektrina ovláda aj možnosť vstupu a výstupu z paneláku, hasiči sa nemohli dostať dovnútra, ale rozhodujúce sekundy bežali.
Preto sa rozhodli sklenenú výplň dverí rozbiť. Požiar však skomplikoval aj situáciu pred samotným panelákom. Príchod hasičov totiž na niekoľko minút úplne zneprejazdnil ulicu a na mieste ostali stáť aj autobusy. Policajti museli autá otáčať do protismeru a uviazli tu aj autobusy mestskej hromadnej dopravy.
Vyšetrovateľ predbežne vylúčil cudzie zavinenie. Zničené ostali spoločné priestory a pivnice. Škoda sa vyšplhala predbežne na niekoľko tisíc eur. Elektrina síce nateraz funguje, sčernalé chodby a výťah si však vyžadujú reštaurovanie.