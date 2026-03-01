Exčlenka posádky luxusnej lode otvorene: TÝMTO správaním ju cestujúci vytáčajú do vývrtky! Sexuálne návrhy sú len začiatok

USA - Dovolenka na mori má byť oddychom bez stresu, no podľa skúsenej členky posádky ju často kazí správanie samotných cestujúcich. Lucy Southertonová po rokoch práce na výletných lodiach prezradila štyri veci, ktoré rozhnevajú personál, od neporiadku v kajutách až po nevhodné návrhy.
Lucy Southertonová pracovala deväť rokov na výletných lodiach. Na svojom YouTube kanáli Cruising as Crew, kde ju sleduje viac ako 65-tisíc odberateľov, pravidelne prináša pohľad do zákulisia a praktické rady pre pasažierov. V jednom z nedávnych príspevkov sa venovala nepríjemnostiam, s ktorými sa pravidelne stretáva posádka. Podľa denníka Express ide o štyri druhy správania, ktorým by sa cestujúci mali vyhnúť, ak chcú zabezpečiť príjemnejšiu plavbu pre všetkých.
1. Rozhádzané kajuty
Podľa Southertonovej sa posádka hnevá, keď pasažieri nechávajú svoje kajuty v úplnom neporiadku. Týka sa to najmä personálu, ktorý pracuje v housekeepingových a stewardských pozíciách. Zdôraznila, že ich úlohou je kajuty upratovať a dezinfikovať, nie zbierať po hosťoch rozhádzané veci. „Je šialené pomyslieť si, že sú na palube len päť dní a vidíte, koľko je všade porozhadzovaných vecí,“ poznamenala. Cestujúcich vyzvala, aby boli ohľaduplní a rešpektovali prácu posádky počas pobytu v kajutách.
2. Nevhodné návrhy voči členom posádky
Southertonová upozornila pasažierov na zdržanlivosť pri romantických či flirtujúcich návrhoch smerom k členom posádky a označila ich za formu sexuálneho obťažovania. Spomenula skúsenosti mužských členov kajutového personálu, ktorí sa cítili nepríjemne a podráždene, keď cestujúci prekročili hranicu. „Je ťažké, keď si to vysvetlia inak a myslia si, že majú u vás šancu len preto, že ste atraktívny člen posádky,“ vysvetlila.
3. Nedostatok slušnosti
Medzi najčastejšie sťažnosti patrí aj to, že cestujúci zabúdajú na základnú zdvorilosť. Southertonová zdôraznila, aké je dôležité používať slová ako „prosím“ a „ďakujem“. Opísala situácie, keď pasažieri vydávali príkazy bez štipky slušnosti, a pripomenula potrebu rešpektujúceho správania a to najmä počas dovolenky, ktorá má byť príjemným zážitkom.
Vysnívaná plavba sa zmenila na SWINGERS párty: Keď začali cudzí ľudia klopať na ich kajutu, pochopili, že je ZLE!
4. Vychvaľovanie sa
Napokon vyjadrila frustráciu z cestujúcich, ktorí sa predvádzajú, najmä z tých, ktorí okázalo vystavujú svoje bohatstvo pred ľuďmi, ktorí si taký luxus nemôžu dovoliť. Vyzvala pasažierov, aby vnímali svoje okolie a vyhli sa chvastaniu, obzvlášť pred členmi posádky, ktorí tvrdo pracujú, aby zabezpečili svoje rodiny. „Chváľte sa pred ľuďmi, ktorí sú na podobnej úrovni ako vy,“ poukázala na potrebu ohľaduplnosti a empatie. Ak budú cestujúci myslieť na tieto zásady, môžu prispieť k príjemnejšej a ohľaduplnejšej atmosfére na palube výletných lodí a podporiť pozitívne vzťahy medzi pasažiermi a posádkou.