SAMOVRAŽDA hviezdy Olympicu: Smutná dohra... Vdova zakázala kapele vstup na POHREB!

PRAHA - Smutná dohra! Vdova po členovi kapely Olympic, Jiřího Valenta, urobila rázne rozhodnutie. Na pohrebe nikoho okrem najbližších nechce!
Ako sme už na Topkách informovali, Jiří Valenta, bývalý člen skupiny Olympic, sa zastrelil pri rieke Sázava. „Vedela som len, že má zbrojný preukaz, ale zbraň? To mi nikdy nepovedal… Kde ju mal schovanú, nemám ani poňatia,“ priznala zdrvená vdova Mirjam. Jeho smrť zasiahla rodinu, kapelu aj fanúšikov. Posledná rozlúčka sa však bude konať iba v kruhu najbližších, a tak majú jeho priaznivci a kolegovia zo skupiny smolu.
Odišiel z kapely Olympic aj zo života: Tragická smrť známeho českého hudobníka (†66)
Podľa informácii Blesku má vdova o podobe poslednej rozlúčky úplne jasnú predstavu a prítomnosť hudobníkov či fanúšikov na nej vyslovene zakázala. „Verejný pohreb v žiadnom prípade nebude. A ak už, tak len v najužšom rodinnom kruhu. V tomto mám, na rozdiel od iných vecí, jasno,“ povedala spomínanému denníku zdrvená Mirjam. Spevák kapely sa pokúsil situáciu ešte zvrátiť a zabezpečiť účasť aspoň pre najbližších spoluhráčov.
Smrť hviezdy Olympicu: ZASTRELIL sa pri rieke! Manželka netušila, že… ŠOKUJÚCE detaily
Zo Spojených štátov preto osobne kontaktoval manželku zosnulého klávesistu a požiadal ju o odklad termínu obradu. „Volal mi Petr z Ameriky, aby sme naňho s pohrebom počkali. Ja som mu však hneď povedala, že tam nechcem ani jedného chlapca z Olympicu,“ priznala otvorene vdova a dodala, že na veľké smútočné rozlúčenie momentálne nemá žiadne sily. Dostalo ju hlavne to, ako sa z tohto sveta rozhodol odísť. Nemala ani tušenie, že sa plánuje zastreliť, keďže podľa jej slov sa tešil dobrej fyzickej kondícii a na nič sa nesťažoval. Síce mal pošramotenú psychicku, ale chodil na liečenie.