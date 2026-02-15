Zhoršené podmienky na cestách: Žilinské Brodno zasiahlo silné sneženie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Daniel Stehlík)
BRATISLAVA - Slovenská správa ciest (SSC) varuje pred silným snežením s dohľadnosťou do 100 metrov v žilinskej mestskej časti Brodno. Uviedla to na svojom webe zjazdnost.sk.
Na diaľnici D3 Čadca - Svrčinovec a Poľana - Skalité a na rýchlostnej ceste R3 na Orave je čerstvý, kašovitý až utlačený sneh. Rovnako sa miestami vyskytuje aj v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska a na horských priechodoch Huty, Oravská Lesná, Makov, Javorník, Fačkov, Príslop, Donovaly a Podspády.