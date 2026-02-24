Polícia prichytila pri čine dvoch mladých mužov: Mali pri sebe väčšie množstvo drog

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
TLMAČE - Policajti z Tlmáč prichytili pri čine dvoch mladých mužov. Jeden z dvojice mal na hlave kuklu. Ich podozrivé správanie si všimla policajná hliadka, ktorá sa rozhodla mužov skontrolovať, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Muži počas kontroly uviedli, že majú so sebou väčšie množstvo drog. Tie po poučení policajtom vydali. Pri sebe mali niekoľko balení bielej kryštalickej látky, ako aj zelenú rastlinnú sušinu.
Policajti obmedzili 23-ročného a 18-ročného muža na osobnej slobode. Na miesto privolali výjazdovú skupinu odboru kriminálnej polície. Vyšetrovateľ Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť.