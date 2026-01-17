Mazurek na súde POHOREL: Sabakovi už vyplatil peniaze, čaká sa ešte na ospravedlnenie a vymáha ho exekútor!

BRATISLAVA - Sociálne siete poskytli niektorým politikom dostatočne široký priestor, aby vyjadrovali svoju kritiku napríklad aj voči verejne činným osobám či odborníkom z medicíny. Takým príkladom je aj europoslanec hnutia Republika Milan Mazurek. Ten sa pustil do lekára a infektológa Petra Sabaku, no na súde úplne pohorel a musí sa za svoje výroky lekárovi ospravedlniť.
O aktuálnych informáciách v tomto spore informoval Denník N. Sabaka tak má už v rukách právoplatný verdikt súdu, podľa ktorého sa má Mazurek lekárovi ospravedlniť a uhradiť nemajetkovú ujmu. Kým to druhé už zaslaním peňazí Mazurek vykonal (hoci hrdo vyhlasoval, že tak neurobí), na ospravedlnenie sa čaká.
Spor vznikol aj pre to, čo Mazurek predvádzal na sociálnej sieti, kde zverejnil video, v ktorom Sabaku kritizoval a nepriamo ho spájal s rôznymi negatívnymi tvrdeniami – napríklad ho označil za „covidového proroka“ a spájal ho s údajnými následkami protipandemických rozhodnutí. Sabaka to považoval za ohováranie a nepravdivé obvinenia, ktoré poškodzovali jeho profesionálnu reputáciu.
Sabaka sa obrátil na súd
Lekár si však vybral cestu práva a obrátil sa na súdy. Krajský súd v Prešove rozhodol, že Mazurek musí Sabakovi zaplatiť nemajetkovú ujmu (odškodné) a verejne sa mu ospravedlniť za svoje výroky. Mazurek peniaze (15-tisíc eur podľa najnovšieho právoplatného rozhodnutia) už zaplatil, ale neurobil verejné ospravedlnenie v lehote stanovej súdom, a preto Sabaka požaduje splnenie tejto povinnosti aj exekučnou cestou.
Mazurek spomínané peniaze uhradil ešte koncom roka 2025. Lehota na ospravedlnenie pritom už uplynula. Takéto ospravedlnenie nemá byť len súkromné, ale verejné nahraté na video. "To sa neudialo, čas už prešiel a preto sme sa obrátili na exekútora. Ospravedlnenie budeme požadovať formou exekúcie," povedal Sabaka denníku.
V texte rozsudku sa okrem iného objavilo aj to, že Mazurek bol už v minulosti právoplatne odsúdený za rastistické výroky v rozhlasovom vysielaní. Verejné ospravedlnenie tak zostáva len ako predmet vymáhania.