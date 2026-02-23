Pondelok23. február 2026, meniny má Roman, Romana, zajtra Matej

Rušný začiatok týždňa: Polícia začína OKAMŽITE konať, internetom kolujú vážne hrozby voči školám!

Polícia musí preverovať hrozby voči školám už od rána. ZOZNAM ŠKÔL!
Polícia musí preverovať hrozby voči školám už od rána. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA - Policajné zložky v Bratislavskom kraji sú od pondelka 23. februára rána na nohách. Ich každodennú rutinnú prácu narušil podnet, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach. Podľa všetkého sa hrozba týka škôl v hlavnom meste, a tak polícia vykonáva predbežné úkony s ohľadom na zachovanie bezpečnosti. Nie je jasné, či tieto úkony narušia vyučovanie. Najnovšie sa však už hrozba netýka len škôl v Bratislave.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti. "V rámci operatívno-pátracej a monitorovacej činnosti sme zaznamenali na sociálnych sieťach informáciu, týkajúcu sa údajných hrozieb voči školám na území Bratislavy, ktorá svojim obsahom vzbudila podozrenie k potrebnému prevereniu a prijatiu adekvátnych opatrení," napísala polícia.

Aktualizovnané 9:06

Polícia okrem toho tvrdí, že už preverovala informáciu šíriacu sa na sociálnych sieťach, ktorá vyvolala podozrenie na jednej zo stredných škôl v Snine. Problém sa tak netýka už len škôl v Bratislave.

 
 

Hrozba sa podľa polície nepotvrdila. Pred školou sa nachádzajú policajti, ktorí naďalej monitorujú situáciu. „Bezpečnosť je našou prioritou, preto žiadame verejnosť o zdržanie sa šírenia neoverených informácií,“ dodala polícia s tým, že ďalšie informácie poskytnú, ako to situácia dovolí.

Aktualizovnané 8:55

Televízia JOJ tvrdí, že vyhrážky pochádzajú zo sociálnej siete Telegram a týkajú sa týchto škôl:

The British International School Bratislava, English International School of Bratislava, Brilliant Stars International School, QSI International School of Bratislava, C.S. Lewis Bilingual High School, Kings Schools International, American Academy in Bratislava, Deutsche Schule Bratislava, École française de Bratislava, Cambridge International School, Gymnázium Grösslingová (GAMCA), Gymnázium Jura Hronca, Škola pre mimoriadne nadané deti (Teplická), Základná škola Mudroňova, Gymnázium Metodova, Gymnázium Bilíkova, Gymnázium na Vazovovej, Cirkevné gymnázium sv. Cyrila a Metoda, LEAF Academy, Slovensko-Ruská základná škola (Hrobákova).

V skupine na Telegrame sa ráno uvádzalo, že páchatelia vraj "zaútočia na bratislavské školy". Objaviť sa mali aj fotky zbraní s odkazom: "Bratislava zbohom"

Niektoré školy sa podľa televízie rozhodli pre zvýšenú ochranu vo forme SBS a páchateľov má byť 40.

Aktualizovnané 8:26

Vyhrážky smerom ku školám už odsúdil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

 
 

Zrejme nejde o všetky školy, s dotyčnými začali spolupracovať

Policajti v Bratislave teda okamžite prijali potrebné bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je ochrana života zdravia a majetku. Uvedené opatrenia budú realizované v úzkej spolupráci s dotknutými školami.

 
 

Hodnovernosť informácie polícia nepodceňuje a ku každej jednej škole individuálne vykonáva potrebné kroky v nevyhutnom rozsahu.

Prípadom sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Viac o téme: ŠkolyPolícia PreverovanieHrozbyBratislava
Nahlásiť chybu

