BANKOMATOVÁ skupinka zrejme stále žije! Ranný VÝBUCH na západnom Slovensku, polícia je na nohách

ZÁVOD - Ešte pred niekoľkými dňami sa verejnosť mohla dívať na správy o tom, že polícia má v rukách podozrivé osoby, ktoré po Slovensku organizovali výbuchy bankomatov za účelom ich vykradnutia. Posledné správy síce vyzerali nádejne, no táto bankomatová skupina evidentne ešte nepovedala posledné slovo a stále chodia po slobode. Najnovších výbuch v obci Závod je toho dôkazom.
K výbuchu malo podľa televízie JOJ dôjsť v piatok 16. januára v ranných hodinách. Miesto incidentu je zabezpečené a zasahuje polícia, ktorá vykonáva prvotné úkony. Zatiaľ nie je známe, či došlo k zraneniam alebo k odcudzeniu hotovosti.
Aktualizované 9:50 - reakcia polície
Na incident reaguje už aj polícia. "Dnes krátko pred 4:00 hodinou boli na základe oznámenia na linke 158 hliadky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vyslané k poškodenému bankomatu, ktorý bol osadený vo vonkajšej časti budovy obecného úradu v obci Závod. Vyšetrovaním okolností prípadu ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením budovy a bankomatu sa aktuálne zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave," napísal Michal Szeiff, vedúci komunikačného oddelenia KR PZ v Bratislave.
Za posledné obdobie tak rozhodne nejde o ojedinelý prípad. Výbuchy bankomatov nie sú na Slovensku nič nové a v minulosti bolo zaznamenaných viacero podobných skutkov v rôznych regiónoch. Polícia preto preveruje možné súvislosti a vyzýva verejnosť na spoluprácu.
V prípade jedného z výbuchov bankomatov má polícia dokonca v putách už aj podozrivé osoby.