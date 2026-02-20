Hnutie Slovensko chce zmenami vo verejnom obstarávaní riešiť boj proti korupcii

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko chce svojimi návrhmi zužovať priestor pre korupciu a klientelizmus na Slovensku. Do parlamentu ešte v januári predložilo novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorou by chcelo jeho proces zrýchliť, ale aj zefektívniť. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia hnutia. Pripomenuli, že v medzinárodnom protikorupčnom rebríčku Transparency International sa za aktuálnej vlády prepadlo Slovensko už o 14 miest.
„Chceme zabrániť netransparentnému navyšovaniu verejných výdavkov o desiatky miliónov eur,“ pripomenul poslanec parlamentu Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí). Okrem obnovenia inštitúcií, ako sú Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra, chce hnutie dosiahnuť zmeny v procese verejného obstarávania. V novele preto navrhuje zavedenie limitu 20 percent medzi predpokladanou hodnotou zákazky a výslednou zazmluvnenou cenou. Obmedziť žiada tiež dodatky k zmluvám na maximálne 30 percent pôvodnej ceny. Pri rekonštrukcii chirurgického pavilónu vo vojenskej nemocnici v Ružomberku sa podľa Grendela suma 7 miliónov eur navýšila dodatkami na takmer 12 miliónov eur. „Takto sa deformuje súťaž a trestá sa poctivá konkurencia,“ myslí si.
Žiadajú tiež predĺženie lehoty na podanie námietok
Opoziční poslanci tiež v novele navrhujú predĺženie lehôt na výrobu vzoriek a certifikátov, aby sa do súťaží mohlo zapojiť viac uchádzačov. Zaviesť by sa podľa nich mala aj možnosť kontroly Úradom pre verejné obstarávanie ešte pred podpisom zmluvy, aby sa predišlo chybám a manipuláciám už v priebehu súťaže. Žiadajú tiež predĺženie lehoty na podanie námietok z desiatich na 20 dní, najmä pri technicky náročných projektoch, ako sú stavby ciest či diaľnic. Novelu zákona o verejnom obstarávaní zatiaľ nestihol parlament prerokovať.
Transparency International predstavila 10. februára globálny rebríček vnímania korupcie. Slovensko sa v ňom umiestnilo na 61. mieste zo 182 krajín. Medziročne kleslo o dve miesta. Úrad vlády SR sa voči záverom tzv. Indexu vnímania korupcie ohradil a odmieta ich. Poukázal pritom na výsledky Eurobarometra 2025, podľa ktorých napríklad kleslo vnímanie korupcie v národných verejných inštitúciách o osem percent.