SVET smúti! Zomrela ikona studenej vojny: Muž, ktorý ako jediný zo západu konkuroval sovietskym veľmajstrom

AMSTERDAM - Šachová komunita po celom svete smúti. Vo veku 74 rokov navždy odišiel holandský veľmajster Jan Timman, jedna z najvýznamnejších postáv kráľovskej hry 20. storočia. Muž, ktorý si vyslúžil prezývku „Best of the West“ (Najlepší zo Západu), bol dlhé roky jedinou vážnou hrozbou pre neporaziteľnú sovietsku šachovú školu. Jeho odchod potvrdil Kráľovský holandský šachový zväz.
Jan Timman nebol len obyčajným hráčom. V 80. a 90. rokoch minulého storočia predstavoval absolútnu svetovú špičku. V roku 1982 dosiahol svoje maximum v svetovom rebríčku, keď obsadil druhé miesto hneď za fenomenálnym Anatolijom Karpovom.
Práve prezývka „Najlepší zo Západu“ presne vystihovala jeho postavenie – v ére, kedy šachu totálne dominovali hráči zo Sovietskeho zväzu, bol Timman jediným, kto s nimi dokázal držať krok a pravidelne ich porážať. V roku 1991 šokoval svet, keď v Paríži zdolal vtedajšiu svetovú jednotku a ikonu Garriho Kasparova.
Vrcholom jeho kariéry bol rok 1993, kedy sa prebojoval až do finále súboja o titul majstra sveta organizácie FIDE. V historickom zápase sa opäť stretol so svojím veľkým rivalom Anatolijom Karpovom. Hoci Timman nakoniec ťahal za kratší koniec, jeho cesta do finále zostáva jedným z najväčších úspechov európskeho šachu mimo ruského vplyvu.
Verný šachovnici do poslednej chvíle
Timman bol deväťnásobným majstrom Holandska a svoju krajinu reprezentoval na neuveriteľných trinástich šachových olympiádach. V roku 2005 bol kľúčovým členom tímu, ktorý v Göteborgu vybojoval pre Holandsko titul majstrov Európy.
Jeho láska k šachu nevyprchala ani vo vyššom veku. Na národnom šampionáte sa naposledy zúčastnil v roku 2024 a stále bol aktívny ako uznávaný autor odborných kníh a hlbokých strategických analýz.
Timman zomrel v meste Arnhem, ktoré bolo jeho domovom dlhé roky. Presná príčina úmrtia nebola zverejnená.