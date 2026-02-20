Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

Trump má ďalší nápad: Letisko Palm Beach na Floride chce pomenovať po sebe

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Mark Schiefelbein)
TASR

WASHINGTON - Letisko na Floride by sa čoskoro mohlo premenovať po americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Tamojší zákonodarný zbor vo štvrtok schválil návrh zákona umožňujúceho túto zmenu, informuje správa agentúry AFP.

Floridský zákonodarný zbor s republikánskou väčšinou schválil návrh o premenovaní letiska Palm Beach na Medzinárodné letisko Donalda J. Trumpa, vyplýva zo štátnych záznamov. Očakáva sa, že guvernér Ron DeSantis ho podpíše; na premenovanie je ešte potrebné schválenie Federálneho úradu pre letectvo. Letisko v meste Palm Beach, známom pre piesočnaté pláže a luxusné sídla, sa nachádza neďaleko Trumpovho sídla Mar-a-Lago.

Šéf Bieleho domu sa snaží zanechať svoju stopu v USA prostredníctvom kampane zameranej na imidž a výstavbu, píše francúzska agentúra. V decembri Trumpom vybraná rada Kennedyho centra, umeleckého komplexu a pamätníka zosnulého demokratického prezidenta Johna F. Kennedyho, odhlasovala jeho premenovanie na Trumpovo-Kennedyho centrum.

Chcel pomenovať aj  železničnú stanicu

Americký prezident sa podľa správ médií pokúsil po sebe pomenovať aj newyorskú železničnú stanicu Penn Station a washingtonské medzinárodné letisko Dulles, no neúspešne. Ministerstvo financií potvrdilo, že existujú návrhy na pamätnú jednodolárovú mincu s portrétom Trumpa, hoci zákon zakazuje zobrazovanie žijúcich osôb na bankovkách a minciach, aby sa predišlo politickému zneužitiu alebo propagande.

Viac o téme: Donald TrumpLetiskoPalm Beach
Americký prezident Donald
Zasadanie Rady mieru vo Washingtone: Trump plne podporil Orbána
Zahraničné
Donald Trump
Trump varuje Irán: Bez dohody so Spojenými štátmi prídu „zlé veci“
Zahraničné
Český minister zahraničia Petr
Trump pochválil českého ministra: Ide o jeho slová počas debaty s Clintonovou
Zahraničné
Trump naznačil vojenský zásah:
Trump naznačil vojenský zásah: Irán by preto konal múdro, ak by uzavrel dohodu s USA
Zahraničné

Zoznam TV

Východný mestský obchvat počíta s napojením na R3 a bude budovaný v parametroch cesty I. triedy
Východný mestský obchvat počíta s napojením na R3 a bude budovaný v parametroch cesty I. triedy
Správy
Majtánová so sestrou ohromne SCHUDLI: Zo Janette je iný človek a aha na tvár Karin!
Majtánová so sestrou ohromne SCHUDLI: Zo Janette je iný človek a aha na tvár Karin!
Prominenti
Thia Vittek takmer plakala od šťastia: Jej reakcia na cestu do Milána nemá chybu!
Thia Vittek takmer plakala od šťastia: Jej reakcia na cestu do Milána nemá chybu!
Prominenti

Domáce správy

Pozor na peňaženky či
Pozor na peňaženky či kabelky! V Bratislave došlo k viacerým vlámaniam do áut
Domáce
Gábor Grendel
Hnutie Slovensko chce zmenami vo verejnom obstarávaní riešiť boj proti korupcii
Domáce
Eurposlanec Kaliňák to už
Eurposlanec Kaliňák to už nevydržal a pustil sa do Žilinku: Vtieranie sa opozícii a neobišiel ani čurillovcov!
Domáce
Levice investujú do zimného štadióna: Chcú modernizovať chladenie a zvýšiť bezpečnosť prevádzky
Levice investujú do zimného štadióna: Chcú modernizovať chladenie a zvýšiť bezpečnosť prevádzky
Levice

Zahraničné

Historický návrat ľudí k
NASA vykonáva druhý test tankovania rakety Artemis: Pôjde k Mesiacu
Zahraničné
Sanae Takaičiová
Japonská premiérka Takaičiová predstavila víziu svojej novej vlády
Zahraničné
FOTO APOKALYPSA u našich susedov:
APOKALYPSA u našich susedov: Paralyzované letisko a KOLAPS na cestách! Lavína zmietla autobus, snežný pluh zabil muža!
Zahraničné

Prominenti

Česko-Slovenský ples, Silvia Lakatošová
Nebudete veriť, na akú náročnú profesiu sa pripravuje Lakatošovej syn: TO musí človek naozaj chcieť!
Domáci prominenti
Prezident USA Donald Trump.
Trumpove slová k zadržaniu princa Andrewa: Je to SMUTNÉ! Považuje sa za EXPERTA na Epsteina
Zahraniční prominenti
Markíza ODHALILA súťažiace z
Markíza ODHALILA súťažiace z Ruže pre nevestu: Asistentka Borisa Kollára aj SEXI Češka!
Domáci prominenti
Eric Dane
ZOMREL Eric Dane (†53): Podľahol krutej diagnóze
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na poklesnutý kútik:
Zabudnite na poklesnutý kútik: Mŕtvica môže udrieť aj TAKTO! Ak si všimnete túto zmenu, OKAMŽITE volajte pomoc
Zaujímavosti
Chcete letieť prvou triedou
Chcete letieť prvou triedou lacnejšie? Letuška prezradila triky, ako to dosiahnuť
dromedar.sk
Kolízia alebo omyl? Našli
Kolízia alebo omyl? Našli sme systém NARUBY, ktorý popiera všetky zákony vesmíru! TENTO svet nemal nikdy vzniknúť
Zaujímavosti
ZÁHADA stratených pások z
ZÁHADA stratených pások z Apolla 11 vyriešená! NASA konečne PRIZNALA, čo sa stalo s pôvodným záznamom
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Krutá pravda o slovenských vzťahoch: Peniaze nás rozdeľujú viac, než sme si ochotní priznať! Hádajú sa viac ženy alebo muži?
Krutá pravda o slovenských vzťahoch: Peniaze nás rozdeľujú viac, než sme si ochotní priznať! Hádajú sa viac ženy alebo muži?
Pýcha socialistického inžinierstva, ktorá vyschla: Pozrite si unikátne fotografie z výstavby ropovodu Družba! (foto)
Pýcha socialistického inžinierstva, ktorá vyschla: Pozrite si unikátne fotografie z výstavby ropovodu Družba! (foto)

Šport

Ján Lašák sa pred semifinále dozvedel fantastickú novinu, dočká sa obrovskej pocty
Ján Lašák sa pred semifinále dozvedel fantastickú novinu, dočká sa obrovskej pocty
Česko
Zlá správa pre Slovensko: Tréner Fenerbahce prehovoril o stave Škriniara... Je to veľký problém
Zlá správa pre Slovensko: Tréner Fenerbahce prehovoril o stave Škriniara... Je to veľký problém
Európska liga
Od kapitánskej pásky k rozlúčke, všetko má svoj koniec: Tigran Barseghjan oznámil zásadné rozhodnutie
Od kapitánskej pásky k rozlúčke, všetko má svoj koniec: Tigran Barseghjan oznámil zásadné rozhodnutie
Reprezentácia
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (piatok, 20. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (piatok, 20. februára)
Program ZOH 2026

Auto-moto

FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy

Kariéra a motivácia

5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
Hľadám prácu
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Rady, tipy a triky
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Motivácia a inšpirácia
Top 10 profesií, ktoré vám v roku 2030 prinesú najvyšší zárobok
Top 10 profesií, ktoré vám v roku 2030 prinesú najvyšší zárobok
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Rady a tipy
Najobľúbenejšie jedlá Slovákov? Ženy a muži majú úplne iné chute
Najobľúbenejšie jedlá Slovákov? Ženy a muži majú úplne iné chute
Rady a tipy

Technológie

Napätie v Perzskom zálive opäť narástlo. Irán, Rusko a Čína priložili nôž na tepnu svetovej ekonomiky
Napätie v Perzskom zálive opäť narástlo. Irán, Rusko a Čína priložili nôž na tepnu svetovej ekonomiky
Armádne technológie
Tieto aplikácie z Google Play infikovali viac než 300-tisíc Android zariadení. Zároveň bol backdoor Keenadu predinštalovaný už z výroby v tisícoch zariadení
Tieto aplikácie z Google Play infikovali viac než 300-tisíc Android zariadení. Zároveň bol backdoor Keenadu predinštalovaný už z výroby v tisícoch zariadení
Android
EÚ pritvrdzuje proti čínskej platforme, ktorú masovo používajú aj Slováci. Komisia otvorila formálne konanie
EÚ pritvrdzuje proti čínskej platforme, ktorú masovo používajú aj Slováci. Komisia otvorila formálne konanie
Správy
Magnetický severný pól mení smer. Za jeho únikom stoja záhadné magnetické „bloby“ v jadre Zeme
Magnetický severný pól mení smer. Za jeho únikom stoja záhadné magnetické „bloby“ v jadre Zeme
Veda a výskum

Bývanie

To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov

Pre kutilov

70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Strecha

Stala sa mamou inak než všetci čakali: Lily Collins a veľký návrat v 6. sérii Emily in Paris na Netflixe
Zahraničné celebrity
Stala sa mamou inak než všetci čakali: Lily Collins a veľký návrat v 6. sérii Emily in Paris na Netflixe
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
EXKLUZÍVNE Danko zrejme hovorí
Domáce
EXKLUZÍVNE Danko zrejme hovorí pravdu: Zachytili sme moment, kedy bol Tankó za ním, pozrite sa na tie úsmevy!
APOKALYPSA u našich susedov:
Zahraničné
APOKALYPSA u našich susedov: Paralyzované letisko a KOLAPS na cestách! Lavína zmietla autobus, snežný pluh zabil muža!
SVET smúti! Zomrela ikona
Zahraničné
SVET smúti! Zomrela ikona studenej vojny: Muž, ktorý ako jediný zo západu konkuroval sovietskym veľmajstrom
Čistý hyenizmus! V Košiciach
Domáce
Čistý hyenizmus! V Košiciach došlo k tragickej nehode: Vodič odišiel akoby nič, muža (†45) nechal zomierať na ceste

