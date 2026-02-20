Trump má ďalší nápad: Letisko Palm Beach na Floride chce pomenovať po sebe

WASHINGTON - Letisko na Floride by sa čoskoro mohlo premenovať po americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Tamojší zákonodarný zbor vo štvrtok schválil návrh zákona umožňujúceho túto zmenu, informuje správa agentúry AFP.
Floridský zákonodarný zbor s republikánskou väčšinou schválil návrh o premenovaní letiska Palm Beach na Medzinárodné letisko Donalda J. Trumpa, vyplýva zo štátnych záznamov. Očakáva sa, že guvernér Ron DeSantis ho podpíše; na premenovanie je ešte potrebné schválenie Federálneho úradu pre letectvo. Letisko v meste Palm Beach, známom pre piesočnaté pláže a luxusné sídla, sa nachádza neďaleko Trumpovho sídla Mar-a-Lago.
Šéf Bieleho domu sa snaží zanechať svoju stopu v USA prostredníctvom kampane zameranej na imidž a výstavbu, píše francúzska agentúra. V decembri Trumpom vybraná rada Kennedyho centra, umeleckého komplexu a pamätníka zosnulého demokratického prezidenta Johna F. Kennedyho, odhlasovala jeho premenovanie na Trumpovo-Kennedyho centrum.
Chcel pomenovať aj železničnú stanicu
Americký prezident sa podľa správ médií pokúsil po sebe pomenovať aj newyorskú železničnú stanicu Penn Station a washingtonské medzinárodné letisko Dulles, no neúspešne. Ministerstvo financií potvrdilo, že existujú návrhy na pamätnú jednodolárovú mincu s portrétom Trumpa, hoci zákon zakazuje zobrazovanie žijúcich osôb na bankovkách a minciach, aby sa predišlo politickému zneužitiu alebo propagande.