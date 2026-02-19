Bezpečnosť verzus pokuty: Raši po rokovaní so samosprávami odmieta, že cieľom novely je finančný zisk

BRATISLAVA - Bezpečnosť na cestách je spoločnou prioritou štátu a samospráv pre ochranu zdravia a životov ľudí. Na stretnutí predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) so zástupcami kľúčových samosprávnych združení vládla jednota v otázke potreby prijatia novely zákona o cestnej premávke. Účastníci rokovania potvrdili, že hlavným motívom zmien je bezpečnosť a poriadok v cestnej premávke v mestách a obciach, a nie finančný zisk zo sankcií, informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
archívne video
„Tento zákon nie je robený kvôli rezortu vnútra, ale kvôli reálnym potrebám našich miest a obcí,“ uviedol predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Róbert Puci (Hlas-SD). „Považujem za nevyhnutné pustiť zákon do druhého čítania, pretože práve tam vznikne správny priestor na vyriešenie prípadných odborných pripomienok tak, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok,“ dodal. Stretnutie podľa NR SR potvrdilo konštruktívny dialóg medzi štátom a samosprávou, ktorého spoločným cieľom je ochrana životov a zdravia účastníkov cestnej premávky po celom Slovensku. Priamym pokračovaním rokovania k novele zákona o cestnej premávke bude v najbližšom období veľký okrúhly stôl v gescii predsedu NR SR.
„Chceme, aby bol proces prijímania tohto zákona maximálne transparentný a odborný. Preto k okrúhlemu stolu pozveme zástupcov všetkých poslaneckých klubov vrátane kritikov návrhu. Naším cieľom je podrobne dovysvetliť všetky legislatívne súvislosti, férovo sa vysporiadať s pripomienkami a zabezpečiť, aby výsledná novela bola v praxi nielen zrozumiteľná, ale predovšetkým vysoko účinná,“ uzavrel Raši. Cieľom tohto rozšíreného formátu bude finálne doladenie legislatívy tak, aby pri jej schvaľovaní v druhom čítaní existoval čo najširší konsenzus naprieč politickým aj odborným spektrom.