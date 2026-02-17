AKTUÁLNE Vo Zvolene horí výrobná hala: Zasahujú desiatky hasičov!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Mathlaul Anwar)
ZVOLEN - Vo Zvolene na Lieskovskej ceste horí výrobná hala. Celý objekt je v plameňoch. Na mieste zasahujú hasiči. Potvrdili to z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Hala na Lieskovskej ulici vo Zvolene je celá v plameňoch. Pri požiari zasahuje 20 hasičov s 12 kusmi techniky.
Štefan Mokrý z KR HaZZ v Banskej Bystrici uviedol, že požiar v utorok večer lokalizovali. V čase jeho vzniku sa v hale podľa majiteľov ľudia nenachádzali. Neevidujú ani zranenia. Okrem profesionálnych hasičov sú na mieste aj dobrovoľní hasiči.