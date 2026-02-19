Nočný požiar v Diakovej! Horela garáž a prístavba domu: Škoda dosiahla 20-tisíc eur

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
DIAKOVÁ - Profesionálni hasiči z Martina zasahovali počas štvrtkovej noci pri požiari garáže a prístavby rodinného domu v obci Diaková (okres Martin). Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, vzniknutá škoda bola predbežne vyčíslená na 20.000 eur.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
Hasičom bol požiar ohlásený o 2.51 h, profesionálnym hasičom pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Diakovej. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch tromi C prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie prístavby,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo. Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľovi garáže a prístavby priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 20.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)