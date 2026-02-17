Ceny stále rastú! Bývanie sa stalo luxusom: Trh nič nevyriešil a v tomto zlyhal, uviedol Fico

BRATISLAVA - Bývanie sa stalo luxusom, trh nič nevyriešil a v tomto zlyhal. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval v utorok v súvislosti s nárastom cien bývania na začiatku medzinárodnej odbornej konferencie o dostupnom nájomnom bývaní.
„Situácia sa vyvíjala veľmi nepriaznivo a dostali sme sa do stavu, kedy musíme konštatovať v roku 2025 ďalší prudký nárast cien nehnuteľností až o 12 %. Dostupnosť bývania a bývanie ako také je nedosiahnuteľný luxus. To sa nedá zmeniť tým, že sa budeme spoliehať na zázračnú ruku voľného trhu,“ uviedol Fico. Ceny bytov sú podľa neho nenormálne a kto si chce kúpiť byt v Bratislave, je „samovrah“.
Na Slovensku podľa premiéra naďalej platí veľmi silný vzťah k vlastníctvu bytov, a preto si ľudia berú hypotéky. „Ak by sa opätovne objavila situácia s vysokými úverovými sadzbami, ako sme tomu čelili pred niekoľkými rokmi, vláda bude opätovne pripravená predstaviť bonifikačný mechanizmus. Nemôžeme nechať ľudí, ktorí si brali hypotekárny úver za 1 % - 1,5 %, aby platili úrokové sadzby 5 alebo 6 percent,“ povedal Fico.
Premiér informoval ako o možnom riešení
Popri výhodných úveroch na bývanie zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) premiér informoval ako o možnom riešení cenovo dostupnejšieho bývania nový systém štátom podporovaného nájomného bývania s účasťou súkromného sektora. Vznikla Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), ktorá zatiaľ uzatvorila zmluvy so štyrmi investičnými partnermi. Pripravuje zmluvy s ďalšími dvoma investormi. Výstavba nájomných bytov v tomto systéme je zvýhodnená napríklad zníženou daňou z pridanej hodnoty 5 %.
Predseda vlády účastníkov konferencie vyzval, aby diskutovali aj o parametroch, na základe ktorých sú byty k dispozícii. Ako príklad uviedol projekt Ovocné sady v Bratislave, ktorý ponúkli zdravotným sestrám. Účelom týchto nájomných bytov má byť totiž aj stabilizácia personálu, ktorého je nedostatok. „Zistilo sa, že zdravotné sestry majú vyšší plat ako ten, ktorý by ich oprávňoval vstúpiť do systému,“ upozornil Fico. Dodal, že štátom podporované nájomné bývanie nie je sociálnym bývaním. Má ísť o štandardné komerčné nájomné, ktoré je v porovnaní so súkromným trhom výhodnejšie pre lacnejšiu výstavbu a podporu štátu.
„Domnievam sa, že kombinácia Štátneho fondu rozvoja bývania s týmto unikátnym systémom výstavby nájomných bytov vytvorí tlak aj na klasický trh s nájmami, ktorý tu máme, a ktorý spočíva v súkromných bytoch, ktoré ľudia držia ako investori a prenajímajú ich za pomerne vysoké nájomné ľuďom,“ dodal premiér s tým, že to bude tlačiť nájomné dole.