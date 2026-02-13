Premiér Robert Fico debatoval so študentmi v Nitre: Mladí raz budú rozhodovať o Európe!

NITRA – Premiér Robert Fico dnes debatoval so študentmi strednej odbornej školy v Nitre o budúcnosti Európy, ekonomike a migrácii. Stretnutie sa nieslo v pokojnej atmosfére a mladí odchádzali spokojní.
Do diskusie sa zapojilo približne 50 študentov maturitných a tretích ročníkov. Fico im vysvetlil, že Európa potrebuje odvahu, nielen byrokratické pravidlá. „Možno práve títo mladí ľudia raz budú sedieť za stolom, kde sa rozhodne o našej budúcnosti,“ povedal premiér. Podľa neho dnes existujú dva svety: „Jeden je svetom hmlistých pravidiel, druhý vníma aj to, čo je úradníkom skryté,“ dodal.
archívne video
Pýtali sa najmä na Európsku úniu
Študenti sa pýtali najmä na Európsku úniu, ekonomickú konkurencieschopnosť a migráciu. Fico ich vyzval, aby mali odvahu myslieť inak a nenechali sa viazať starými poučkami: „Európa potrebuje mladistvý zápal a menej umelých zábran,“ zdôraznil. Diskusie so študentmi sú súčasťou jeho dlhodobej snahy o systematický dialóg s mladou generáciou. Fico ich pravidelne zaraďuje do svojho programu počas ciest po Slovensku, aby mladí mali priestor klásť otázky a diskutovať o aktuálnych témach.
Študenti hodnotili stretnutie pozitívne
Študenti hodnotili stretnutie pozitívne. „Diskusia bola zaujímavá a pýtali sme sa na veci, ktoré nás skutočne zaujímajú,“ povedal Alex. „Som rád, že sme mohli viesť otvorený rozhovor bez napätia,“ dodal Roman. Podľa účastníkov diskusia ukázala, že mladí ľudia majú záujem o verejné dianie a radi diskutujú priamo s politikmi.