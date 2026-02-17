SNS vyjadrila podporu policajným odborárom: Platy policajtov by valorizovala

BRATISLAVA - Koaličná SNS vyjadrila podporu Odborovému zväzu polície v SR pri upozorňovaní na znižujúce sa platy bezpečnostných a záchranných zložiek. Je tiež za to, aby poslanci Národnej rady (NR) SR nedostávali výsluhový dôchodok, ak by naň mali nárok. Chce tým ušetriť štátu peniaze. Informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
„Je nedôstojné, aby niektorí policajti nemali v štáte zabezpečené ani slušné mzdy a aby niektorí, ktorí sú na výsluhových dôchodkoch a súčasne sú poslancami NR SR, mali príjem na úrovni 10.000 eur v čistom. Ak je niekto poslancom NR SR, nemal by dostávať aj výsluhový dôchodok,“ vyhlásila strana. Verí, že na valorizáciu policajných platov aj na zastavenie vyplácania výsluhových dôchodkov poslancom NR SR nájde v parlamente podporu.
archívne video
Odborový zväz polície v SR minulý týždeň v stredu (11. 2.) upozornil spolu s ďalšími odborármi iných bezpečnostných či záchranných zložiek na zníženie reálnych platov príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru či Zboru väzenskej a justičnej stráže. Môže za to zvýšené odvodové zaťaženie platné od tohto roka. Podľa predsedu policajných odborov Petra Jakubíka klesli na ministerstve vnútra v januári čisté mzdy policajtov či hasičov o desiatky a niekedy aj o stovky eur. Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že platové pomery policajtov plánuje riešiť v tomto roku. Minulý rok na to podľa neho nebol priestor pre konsolidačné opatrenia.