Roky klamstiev a hnilobný zápach: Dcéra schovala mŕtvu matku kvôli dôchodku, našli múmiu!

BERLÍN - Návšteva, ktorá mala byť príjemnou spoločenskou udalosťou, vyústila do nálezu ako z hororu. V bavorskom mestečku Ruhmannsfelden, len kúsok od českých hraníc, odhalili policajti v pivnici rodinného domu silne mumifikované ostatky staršej ženy. Prípad, ktorý šokoval celé Nemecko, vyplával na povrch len vďaka neoblomnosti miestneho starostu.
Werner Troiber, starosta obce Ruhmannsfelden, sa celých osem rokov pokúšal osobne zablahoželať k narodeninám miestnej obyvateľke Sophii B. Seniorka, narodená v roku 1922, by sa tento rok dožila úctyhodných 104 rokov. Starosta však pri každom pokuse o návštevu narazil na odpor jej 82-ročnej dcéry Christy.
Tá mala pre starostu vždy pripravenú inú výhovorku, prečo mamu nemôže vidieť. Podozrenie začalo narastať koncom minulého roka, keď dcéra vyrukovala s novou verziou – tvrdila, že matka zomrela už pred dvoma rokmi v Českej republike. Starostovi sa však na celom príbehu niečo nepozdávalo. "Smrdelo to," povedal starosta otvorene pre nemecký deník Bild.
Desivý nález v pivnici
Na základe starostovho podnetu začala konať prokuratúra a 5. februára vtrhla do domu policajná hliadka. Pri prehliadke priestorov čakal vyšetrovateľov šokujúci pohľad. V pivnici domu objavili „silne mumifikované telo“ hľadanej seniorky.
Privolaný súdny lekár vykonal pitvu, no kvôli pokročilému štádiu mumifikácie nedokázal presne určiť príčinu úmrtí ani presný dátum, kedy žena naposledy vydýchla. Vyšetrovatelia sa však domnievajú, že mŕtvola ležala v pivnici niekoľko dlhých rokov. Nateraz nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o násilný trestný čin.
Biznis s dôchodkom za tisíce eur
Motív konania 82-ročnej dcéry bol podľa úradov čisto pragmatický a finančný. Dcéra nerušene poberala jej štedrý dôchodok vo výške 1 500 eur mesačne.
Podvody s dôchodkami nie sú v Európe ojedinelé, no tento prípad vyniká svojou dĺžkou a bizarnosťou. Vyšetrovanie ukázalo, že preukaz zdravotnej poisťovne zosnulej babičky nebol použitý viac ako desať rokov, čo naznačuje, že k úmrtiu mohlo dôjsť oveľa skôr, než dcéra priznala. Christa B. teraz čelí trestnému stíhaniu za podvod a neoprávnené obohacovanie sa.