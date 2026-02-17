Utorok17. február 2026, meniny má Miloslava, zajtra Jaromír, Jaromíra

Roky klamstiev a hnilobný zápach: Dcéra schovala mŕtvu matku kvôli dôchodku, našli múmiu!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: X)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg
ČTK

BERLÍN - Návšteva, ktorá mala byť príjemnou spoločenskou udalosťou, vyústila do nálezu ako z hororu. V bavorskom mestečku Ruhmannsfelden, len kúsok od českých hraníc, odhalili policajti v pivnici rodinného domu silne mumifikované ostatky staršej ženy. Prípad, ktorý šokoval celé Nemecko, vyplával na povrch len vďaka neoblomnosti miestneho starostu.

Werner Troiber, starosta obce Ruhmannsfelden, sa celých osem rokov pokúšal osobne zablahoželať k narodeninám miestnej obyvateľke Sophii B. Seniorka, narodená v roku 1922, by sa tento rok dožila úctyhodných 104 rokov. Starosta však pri každom pokuse o návštevu narazil na odpor jej 82-ročnej dcéry Christy.

Tá mala pre starostu vždy pripravenú inú výhovorku, prečo mamu nemôže vidieť. Podozrenie začalo narastať koncom minulého roka, keď dcéra vyrukovala s novou verziou – tvrdila, že matka zomrela už pred dvoma rokmi v Českej republike. Starostovi sa však na celom príbehu niečo nepozdávalo. "Smrdelo to," povedal starosta otvorene pre nemecký deník Bild.

Desivý nález v pivnici

Na základe starostovho podnetu začala konať prokuratúra a 5. februára vtrhla do domu policajná hliadka. Pri prehliadke priestorov čakal vyšetrovateľov šokujúci pohľad. V pivnici domu objavili „silne mumifikované telo“ hľadanej seniorky.

Privolaný súdny lekár vykonal pitvu, no kvôli pokročilému štádiu mumifikácie nedokázal presne určiť príčinu úmrtí ani presný dátum, kedy žena naposledy vydýchla. Vyšetrovatelia sa však domnievajú, že mŕtvola ležala v pivnici niekoľko dlhých rokov. Nateraz nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o násilný trestný čin.

Biznis s dôchodkom za tisíce eur

Motív konania 82-ročnej dcéry bol podľa úradov čisto pragmatický a finančný. Dcéra nerušene poberala jej štedrý dôchodok vo výške 1 500 eur mesačne.

Podvody s dôchodkami nie sú v Európe ojedinelé, no tento prípad vyniká svojou dĺžkou a bizarnosťou. Vyšetrovanie ukázalo, že preukaz zdravotnej poisťovne zosnulej babičky nebol použitý viac ako desať rokov, čo naznačuje, že k úmrtiu mohlo dôjsť oveľa skôr, než dcéra priznala. Christa B. teraz čelí trestnému stíhaniu za podvod a neoprávnené obohacovanie sa.

Viac o téme: PodvodMúmiaSeniorkaNemecko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Nemecko nasadí tisícky policajtov na zabezpečenie Mníchovskej bezpečnostnej konferencie
Zahraničné
Ilustračné foto
Nemecká polícia zasiahla proti predajcom tovaru s nacistickou symbolikou
Zahraničné
Ilustračné foto
Nemecko presadzuje dvojrýchlostnú EÚ s cieľom zvýšiť jej konkurencieschopnosť
Zahraničné
Ilustračné foto
Sneh a ľad sužujú Nemecko: V Berlíne zamrzli električkám troleje
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prednáška o plesovej sezóne v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Prednáška o plesovej sezóne v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Správy
Kia Sportage má aj po facelifte silný motor benzínový motor s AWD pohonom
Kia Sportage má aj po facelifte silný motor benzínový motor s AWD pohonom
Auto-Moto
Medvieďatá po zastrelenej medvedici Filip Kuffa
Medvieďatá po zastrelenej medvedici Filip Kuffa
Správy

Domáce správy

Large burning flames in
Veľký požiar vo Zvolene: Horí výrobná hala
Domáce
Video mláďat vo vnútri! Smrť medvedice: My sme
Smrť medvedice: My sme les hovorí o tragédii, ktorej sa dalo predísť
Domáce
Maskovaný páchateľ udrel v
Maskovaný páchateľ udrel v Šali: Šperky ukradol priamo z pultu
Domáce
AKTUÁLNE Mohutný požiar fabriky na strednom Slovensku: Horí celá budova, zasahuje množstvo hasičov
AKTUÁLNE Mohutný požiar fabriky na strednom Slovensku: Horí celá budova, zasahuje množstvo hasičov
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO USA pri ďalších útokoch
USA pri ďalších útokoch na údajné pašerácke lode zabili 11 ľudí
Zahraničné
Kuba trvá na tom,
Kuba trvá na tom, že je spojencom USA v boji proti drogám
Zahraničné
Roky klamstiev a hnilobný
Roky klamstiev a hnilobný zápach: Dcéra schovala mŕtvu matku kvôli dôchodku, našli múmiu!
Zahraničné
Americký minister zahraničných vecí
Rubio v Budapešti rezonoval v súvislosti s aprílovými voľbami
Zahraničné

Prominenti

Ashley Graham
Plus size hviezda Ashley Graham ohúrila Miláno KRIVKAMI: Rozparok skoro až po pás a... Odvážne!
Zahraniční prominenti
Dochrámaná Krainová: FOTO Vážny
Dochrámaná Krainová: FOTO Vážny úraz pri bežnom športe!
Domáci prominenti
Markizácka moderátorka zreje ako
Markizácka moderátorka zreje ako víno: Na STAREJ FOTO ju nespoznáte!
Domáci prominenti
Tyra Banks
Od sna k nočnej more: Nechutné praktiky v AMERICA NEXT TOP MODEL konečne vyšli NA POVRCH!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Pátranie po koreňoch sa
Pátranie po koreňoch sa zvrhlo: Matka a syn šokujú verejnosť svojimi odvážnymi plánmi! Chcú sa vziať a mať spolu deti
Zaujímavosti
Rakovina pľúc sa môže
Rakovina pľúc sa môže prejavovať bolesťou chrbta: POZOR na tieto príznaky
vysetrenie.sk
Jeden zo symbolov Talianska
Zmizol SYMBOL celého Talianska: Miesto, ktoré milovali milióny turistov, sa premenilo na TROSKY! Vieme, čo sa stalo
Zaujímavosti
Tichý NEPRIATEĽ v kuchyni:
Tichý NEPRIATEĽ v kuchyni: TOTO sa deje s vašimi pľúcami zakaždým, keď zapálite horák! Robíte TO aj vy?
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk

Ekonomika

Nová daň poriadne zaúradovala: Ceny sladených nápojov vyleteli nahor, čísla prekvapili aj štát!
Nová daň poriadne zaúradovala: Ceny sladených nápojov vyleteli nahor, čísla prekvapili aj štát!
Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
Padol nový svetový rekord: Známy youtuber Logan Paul predal jedinú Pokémon kartu za milióny dolárov!
Padol nový svetový rekord: Známy youtuber Logan Paul predal jedinú Pokémon kartu za milióny dolárov!
Slovnaft žiada o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!
Slovnaft žiada o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!

Šport

ZOH 2026 Petra Vlhová spoznala štartové číslo v slalome, Shiffrinová mala smolu
ZOH 2026 Petra Vlhová spoznala štartové číslo v slalome, Shiffrinová mala smolu
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Po infarktovej dráme sme spoznali tím, ktorý si zahrá proti megafavoritovi z Kanady
ZOH 2026 Po infarktovej dráme sme spoznali tím, ktorý si zahrá proti megafavoritovi z Kanady
Hokej na ZOH 2026
Boj po vážnej nehode: HC Slovan vydal stanovisko o zdravotnom stave Romana Kukumberga
Boj po vážnej nehode: HC Slovan vydal stanovisko o zdravotnom stave Romana Kukumberga
Tipsport liga
Benfica Lisabon – Real Madrid CF: Online prenos z play-off o osemfinále Ligy majstrov
Benfica Lisabon – Real Madrid CF: Online prenos z play-off o osemfinále Ligy majstrov
Liga majstrov

Auto-moto

Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Doprava
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Novinky
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Novinky
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako začať pracovať v marketingu a získať prvé skúsenosti
Ako začať pracovať v marketingu a získať prvé skúsenosti
Začíname s Kariérou
Odhaľte, aká práca vám sedí podľa vášho znamenia zverokruhu
Odhaľte, aká práca vám sedí podľa vášho znamenia zverokruhu
O práci s humorom
Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Trendy na trhu práce
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Domáci Kinder mliečny rez s krémom zo Salka: Chutí lepšie než ten z obchodu!
Domáci Kinder mliečny rez s krémom zo Salka: Chutí lepšie než ten z obchodu!
Koláče a torty
Poľské pirohy: Len z troch surovín, chutia na slano aj na sladko
Poľské pirohy: Len z troch surovín, chutia na slano aj na sladko
Výber receptov

Technológie

Vedci prebudili baktériu z ľadu starého 13-tisíc rokov. Odolala viacerým moderným antibiotikám
Vedci prebudili baktériu z ľadu starého 13-tisíc rokov. Odolala viacerým moderným antibiotikám
Veda a výskum
Na Netflix mieri horor, aký si ešte nevidel: Something Very Bad Is Going to Happen ťa pripúta k obrazovke
Na Netflix mieri horor, aký si ešte nevidel: Something Very Bad Is Going to Happen ťa pripúta k obrazovke
Filmy a seriály
Milióny Android zariadení odchádzali z výroby so zákerným malvérom Keenadu: Žiadna aplikácia nie je v bezpečí, hovoria experti z Kaspersky
Milióny Android zariadení odchádzali z výroby so zákerným malvérom Keenadu: Žiadna aplikácia nie je v bezpečí, hovoria experti z Kaspersky
Android
Ruská rozviedka verbuje sabotérov v Európe. Do hry vstúpili bývalí náborári Wagnerovej skupiny
Ruská rozviedka verbuje sabotérov v Európe. Do hry vstúpili bývalí náborári Wagnerovej skupiny
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci

Pre kutilov

Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Recepty
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
Náradie
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Záhrada
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jedna správa na Instagrame stačila na to, aby sa mi rozpadlo manželstvo: Keď virtuálny svet zmení život
Partnerské vzťahy
Jedna správa na Instagrame stačila na to, aby sa mi rozpadlo manželstvo: Keď virtuálny svet zmení život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Roky klamstiev a hnilobný
Zahraničné
Roky klamstiev a hnilobný zápach: Dcéra schovala mŕtvu matku kvôli dôchodku, našli múmiu!
Mláďatá zastrelenej medvedice majú
Domáce
Mláďatá zastrelenej medvedice majú za sebou ťažkú noc: Ošetrovatelia zverejnili detaily! Prípad vyvoláva vášne
Rodinný kar v kaviarni
Zahraničné
Rodinný kar v kaviarni sa poriadne zvrhol: ŠOKOVANEJ rodine predložili túto účtenku, vraj sú depresívni s*áči!
Slovensko čelí problému: Dodávky
Domáce
Slovensko čelí problému: Dodávky ropy cez Družbu STOJA! Zásoby máme na 90 dní, o pomoc prosíme Chorvátov

Ďalšie zo Zoznamu