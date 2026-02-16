Polícia v Sabinove vyšetruje prípad nebezpečného vyhrážania sa chránenej osobe

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
SABINOV - Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Sabinove rieši prípad trestného činu nebezpečného vyhrážania, kde poškodenou je chránená osoba. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, ide o ženu vyššieho veku.
„V sobotu (14. 2.) podvečer v jednej z okolitých obcí sa mal 69-ročný muž vyhrážať svojej manželke zabitím. Muž sa vyhrážal podrezaním aj ďalšiemu členovi rodiny. Išlo o konanie závažnejším spôsobom, so zbraňou,“ uviedla Ligdayová. Policajná hliadka podľa jej slov po príchode na miesto udalosti zadržala podozrivého muža. Umiestnila ho do cely policajného zaistenia a vykonala s ním potrebné procesné úkony.