Odídenec od Matoviča Galko prelomil mlčanie: Prehovoril o konflikte na klube! Vážne obvinenia na adresu Pročka

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško, Ján Zemiar)

archívne video

Tlačová konferencia Hnutia Slovensko k aktuálnej situácii v zdravotníctve (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ľubomír Galko bol do parlamentu zvolený na kandidátke hnutia SLOVENSKO rovnako ako Pročko. Galko sa však necelý rok po voľbách rozhodol vystúpiť z poslaneckého klubu a pridať sa k mimoparlamentným Demokratom, v NR SR momentálne pôsobí ako nezaradený poslanec. Práve k svojmu odchodu od Matoviča sa teraz rozhodol vrátiť. „Som presvedčený, že pri mojom odchode z klubu Slovensko - KÚ - Za ľudí som sa zachoval korektne. Nevynášal som von citlivé veci a ani dopodrobna nerozpitvával dôvody, pre ktoré som odišiel a ktoré boli nezlučiteľné s tým, aby som v ňom zostal. A so všetkými, až na troch ľudí, ktorí sa ku mne v tých časoch zachovali zákerne a nad ktorými som zlomil palicu, som si zachoval vyrovnané až veľmi dobré vzťahy,“ uviedol. Dobré vzťahy si vraj udržiava aj naďalej. „Podpisujem hnutiu pozmeňovacie návrhy, keď ma o to požiadajú, pridám podpis, ak treba na odvolanie niekoho, odovzdám im informáciu, ak nejakú získam a viem, že je pre nich užitočná, koordinujeme niekedy aj hlasovanie. A ak treba, tak sa ich aj zastanem, ak to tak cítim - ako naposledy Igora Matoviča, keď ho dali vyviesť zo sály alebo Jozefa Pročka, keď mu poslanci koalície aj opozície nadávali verejne do psychopatov,“ tvrdí s tým, že takto to malo aj zostať. Ale nezostalo.

Aktuálny vývoj situácie priviedol Galka k tomu, že sa rozhodol prehovoriť o niektorých veciach zo zákulisia. Pročko totiž pre portál Stastitup povedal, že Galko musel Jaroslavovi Naďovi, splatiť dlh, za to, že mu dal miesto v leteckých opravovniach. Naď bol v minulosti ministrom obrany. "Jaro Naď spravil to, že povedal Galkovi: Poď k nám, veď vidíš… Jaro chcel, aby mohol rozprávať, že aj oni majú v parlamente svojho poslanca,“ povedal v rozhovore Pročko.

Galko také niečo popiera. „Je to sprostá lož a špinavosť z jeho strany, že takéto niečo o mne hovorí, napriek tomu, že som mu jasne povedal, že to nie je pravda," napísal. „Mám podrobne spísaných 13 dôvodov, ktoré ma viedli k odchodu z klubu. Mali zostať navždy u mňa nezverejnené, ale tento opakovaný útok Jozefa Pročka na mňa mi rozväzuje ruky v mojom pôvodnom zámere a tak som sa jeden z dôvodov rozhodol teraz zverejniť,“ uviedol.

Údajne hrozil až fyzický konflikt

Jedným z významných dôvodov odchodu z klubu je podľa Galka správanie aj agresivita Jozefa Pročka. „Jeho pôsobenie, verbálne útoky a ataky na poslancov koalície, opozície a aj členov vlastného klubu v pléne a aj iných priestoroch NR SR alebo na verejnosti sú pre mňa neakceptovateľné a to ja teda rozhodne nie som z cukru. Za všetky uvediem len jeden príklad,“ povedal Galko. „Jozef Pročko chcel na klube fyzicky napadnúť v kresle sediaceho bývalého poslanca a teraz zamestnanca hnutia Mareka Šefčíka so zdôvodnením, že Marek Šefčík je intrigán. Ani jeden z prítomných poslancov a zamestnancov si, poznajúc Jozefa Pročka, netrúfal zakročiť. Tejto bitke a inzultácii Mareka Šefčíka som zabránil ja, keď som sa postavil medzi nich a trval som na tom, aby Jozef Pročko išiel von na chodbu vydýchať a ukľudniť sa. Urobil som to aj za cenu, že by som mohol ním byť napadnutý ja. Ustál som to a on nakoniec opustil miestnosť, ale už v tých časoch som vedel, že nebude možná moja dlhodobá koexistencia s týmto človekom v jednom klube,“ tvrdí Galko.

Jozef Pročko (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

„Príkladov by som vedel dať viac, ale myslím, že tento jeden stačí. Skutočnosť je napríklad dnes taká, že od Jozefa Pročka sa dal v pléne presadiť na vlastnú žiadosť jeden z jeho vlastných kolegov v hnutí, ktorý už nebol schopný pre jeho povahu a vystupovanie sedieť naďalej vedľa neho,“ dodal Galko. „V takýchto prípadoch máte tri možnosti. Buď požiadate klub, aby ho opustil daný poslanec - na to som nevidel z mojej strany oprávnenie. Alebo sa ho snažíte prevychovať - to som nevidel ako reálne. Alebo odídete vy - pre tú možnosť som sa v lete rozhodol. Aj vzhľadom k tomu, že som mal ešte ďalších konkrétnych 12 dôvodov na odchod, ktoré, pevne verím, zostanú už nezverejnené, niektoré by sa ľuďom nečítali dobre. A hlavne chcem hľadieť už len dopredu. Ale ako som povedal, pod koleno ma už kopať a ani špiniť ma len tak nenechám. Obzvlášť nie v prípade človeka, ktorý po mojom odchode šíril z kontextu vytrhnuté otitulkované a zmanipulované zostrihané video z roku 2019, úplne z inej doby a navodzoval úmyselne u ľudí dojem, že bolo spred týchto volieb, výsledkom čoho boli útoky a vyhrážania sa niektorých radikálnych prívržencov hnutia nielen mne, ale dokonca aj mojim blízkym,“ uzavrel Galko.

V súvislosti s tvrdením Ľubomíra Galka sme oslovili hnutie SLOVENSKO ako aj Mareka Šefčíka.

Sťažovali sa už viacerí

V prípade Jozefa Pročka nejde o prvý prípad, kedy sa na jeho správanie sťažovali iní poslanci. Juraj Krúpa z SaS sa iba nedávno podelil o incident, ktorého mal byť svedkom v poslaneckých garážach. „Ako som prichádzal do poslaneckej garáže, tak som videl scénu, ako Pročkove auto stojí a blokuje auto pani poslankyne Puškárovej, kde on stál pred autom a nehoráznym spôsobom na ňu kričal. Keď som to zbadal, tak som naňho zakričal: Jožo, čo to robíš,“ opísal. Pročko mal kričať aj naďalej, ale potom rýchlo nastúpil do auta a odišiel. Puškárová bola podľa neho vystrašená, v aute mala v tom čase aj dve malé deti. Podobnú skúsenosť s Pročkom mala mať v minulosti aj poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. „Išla som k svojmu autu, Pročko bol v garáži, takto isto ma napadol, vrieskal po mne. Ja som nevedela ani zatvoriť dvere od auta,“ uviedla.

Pročko incident z garáže nepoprel, no podľa jeho slov sa odohral inak a Juraj Krúpa pri ňom ani nebol. „Na pani poslankyňu som nekričal a už tobôž nie na poslankyňu Cigánikovú, ktorá si po roku a pol spomenula ako som ju atakoval v garáži. Myslím že kto pozná pani poslankyňu Cigánikovú a jej vzťah k Matovičovcom mi dá za pravdu, že ak by sa také niečo stalo tak by Janka okamžite zverejnila ako som jej ubližoval v garáži. A chcela by tak ako ja kamerové záznamy,“ uviedol Pročko.