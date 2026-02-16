Rubio Orbánovi: Trump je odhodlaný pomôcť vám k úspechu

BUDAPEŠŤ - Americký prezident Donald Trump je odhodlaný pomôcť predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi k úspechu. Maďarský úspech je americkým úspechom a tento vzťah je aj americkým záujmom, vyhlásil minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v pondelok v Budapešti na spoločnej tlačovej konferencii s Orbánom, informuje o tom server index.hu.
„Prezident Trump je odhodlaný pomôcť vám. Váš úspech je naším úspechom a tento vzťah je v našom najlepšom záujme. Ak máte finančné problémy, ak je rast brzdený alebo je ohrozená stabilita, sme tu, aby sme vám pomohli,“ zdôraznil americký minister zahraničných vecí. Americký prezident má podľa Rubia vynikajúci a blízky vzťah s maďarským premiérom, čo má hmatateľné výhody. „Budúcnosť závisí od voličov, máme radi Maďarov. Medzi oboma lídrami je veľmi dobrý osobný a pracovný vzťah,“ podčiarkol šéf americkej diplomacie.
Orbán oznámil, že pozvanie pre prezidenta Trumpa na návštevu Maďarska stále platí. Rubio v odpovedi na otázku index.hu povedal, že Trump by rád prišiel do Maďarska, záleží to aj na harmonograme. Dodal, že americký prezident vyjadril podporu Orbánovi. Termín prezidentskej návštevy však zatiaľ nebol určený.
Podľa maďarského premiéra udalosti vo svete sa menia tak rýchlo, že je ťažké dlhodobo plánovať. „Teraz musíme na všetko reagovať rýchlo, rovnako ako Američania,“ dodal Orbán s poznámkou, že v súvislosti s Trumpovou návštevou nemožno nič vylúčiť a že aj o tom rozhodne blízka budúcnosť.