Požiar drevenice v Zuberci: Zasahovať museli profesionálni aj dobrovoľní hasiči

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
ZUBEREC - Profesionálni hasiči z Tvrdošína a dobrovoľní hasiči zo Zuberca a Habovky zasahovali v sobotu (14. 2.) nadránom pri požiari drevenice v obci Zuberec v okrese Tvrdošín. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti.
„Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch tromi C-prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcií. Príčinou požiaru bola prevádzkovo-technická porucha,“ informovali krajskí hasiči. Majiteľovi vznikla škoda predbežne vyčíslená na 25-tisíc eur.