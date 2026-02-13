POSUN v prípade vraždy v Leviciach: Padlo obvinenie! Emotívne ODKAZY do neba, za Emkou smúti aj miestny futbal

LEVICE - Polícia oznámila posun v prípade dvojnásobnej vraždy matky Jany a jej 11-ročnej dcéry Emy v Leviciach. Voči 40-ročnému mužovi, ktorý má byť jej bývalý priateľ Jozef, vzniesla obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy.
Levice v štvrtok (12. 2.) ráno zasiahla mimoriadne tragická udalosť. Polícia bola privolaná do bytu na ulici Boženy Slančíkovej Timravy, kde sa mali nachádzať dve osoby bez známok života. Informáciu potvrdila nitrianska krajská polícia, ktorá na mieste okamžite začala vykonávať neodkladné úkony. Na mieste našli mŕtveho aj psa.
Jozef sa sám prihlásil na polícii
Krátko po prvotných informáciách polícia spresnila, že mŕtvou je matka a jej maloletá dcéra. K činu sa mal priznať 40‑ročný muž, ktorý sám prišiel na Mestskú políciu v Leviciach.
„Muž oznámil, že niekomu ublížil. Po príchode na miesto bolo zistené, že v byte sa nachádzali dve telá bez známok života. Podozrivý bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla polícia. Na miesto okamžite dorazila výjazdová skupina kriminálnej polície aj tím krízovej intervencie. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.
Polícia v piatok popoludní oznámila, že vyšetrovateľ PZ vzniesol obvinenie voči 40-ročnému mužovi za obzvlášť závažný zločin vraždy. Obvineným má byť podľa medializovaných informácií bývalý druh zavraždenej ženy.
Ako informovali tvnoviny.sk, polícia zadržala študenta strednej školy, ktorý má byť synom muža obvineného z dvojnásobnej vraždy v Leviciach. Podľa ich informácií mal mladík podľa školy na sociálnej sieti vytvoriť skupinu s profilovou fotografiou, ktorá zobrazuje strelnú zbraň a s desivým odkazom. Polícia prípad preveruje, okolnosti zatiaľ nezverejnila. Policajtov mala informácií na túto skutočnosť upozorniť stredná škola.
Mesto je v šoku
Primátor Levíc Ján Krtík pre TV Markíza potvrdil, že tragédia zasiahla celú komunitu. „Je z toho otrasené celé mesto. Sú zničené ľudské životy a je mi to veľmi ľúto. Chcem vysloviť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým,“ povedal.
Zároveň dodal, že jedna z obetí navštevovala miestnu základnú školu. „Mala veľa kamarátov a kamarátok. Mnohí ju poznali a všetci veľmi ťažko znášajú túto smutnú udalosť,“ dodal. Podľa známych mohla byť motívom žiarlivosť.
"Sme v šoku ešte včera bola s nami v práci,“ napísala Monika a pozostalým vyjadrila úprimnú sústrasť. „Dnes je jeden z tých dní, keď sa zastaví čas a človek nevie pochopiť, prečo sa niektoré veci dejú... Pre nás to nie sú len mená. Sú to úsmevy, spomienky a chvíle, ktoré tu zostanú navždy,“ napísala vo štvrtok Ingrid zdôrazňujúc, že na ňu nikdy nezabudnú. „Dievčatká moje, odpočívajte v pokoj. Je mi neskutočne smutno a bolí ma srdce. Toto sa nemalo stať,“ smúti Denisa.
Smúti aj futbalový tím FK Slovan Levice
Nebohá Emka bola hráčka miestneho futbalového tímu. "S veľkou bolesťou v srdciach sme prijali správu o tragickom odchode našej mladej hráčky Emky. V našej klubovej rodine zavládol smútok. Bola usmievavým, veselým a dobrosrdečným dievčatkom, ktoré bude v našich radoch navždy chýbať. V prvom rade vyjadrujeme najúprimnejšiu sústrasť a podporu rodine, priateľom a všetkým blízkym," napísal FK Slovan Levice v oficiálnom vyhlásení.
V mene klubu vás prosí o rešpektovanie súkromia pozostalých v týchto najťažších chvíľach. "Rovnako k našim deťom, ktoré ju poznali a bola súčasť našich kolektívov. Jedno z našich hesiel je: 'SPOLU' hráme spolu - smútime spolu! Česť Emkinej pamiatke," dodáva tím s tým, že klub si uctí Emku a jej maminu minútou ticha na jeho všetkých nastávajúcich víkendových klubových zápasoch hraných doma aj vonku. "Tí, ktorí budete s nami na zápasoch, prosíme o rešpekt a účasť na spoločnom žiali," vyzýva na záver.