Olympiáda 2026 Obrovský TRAPAS organizátorov v Taliansku: Šampiónom sa v rukách rozpadávajú medaily!

MILÁNO/CORTINA – Vybojovať ju trvá roky driny, zničiť ju stačí pár sekúnd radosti. Organizátori zimnej olympiády v Taliansku čelia bizarnej vlne kritiky. Ukazuje sa totiž, že najcennejšie kovy, po ktorých túži každý športovec, majú vážnu konštrukčnú vadu. Viacerým medailistom sa cenné suveníry rozpadli priamo počas osláv – jedna sa dokonca po páde do snehu rozlomila na dve časti!
Prvou „obeťou“ talianskej kvality sa stala americká zjazdárka Breezy Johnsonová. Tá po zisku zlata v zjazde skákala od radosti na pódiu tak intenzívne, až jej medaila vypadla zo stuhy. „Neskáčte s nimi! Ja som skákala a rozbila sa,“ varovala svojich kolegov na sociálnych sieťach, kde ukázala súčiastky, ktoré mali držať zlato pokope. Johnsonová sa smiala, že zrejme vytvorila rekord v najkratšej životnosti olympijskej medaily.
Podobný trapas zažil nemecký biatlonista Justus Strelow. Video z jeho oslavy sa stalo virálnym – vo chvíli, keď mu tlieskali tímoví kolegovia, ozvalo sa len kovové „cvaknutie“ a medaila mu zostala visieť v ruke bez stuhy. Švédska bežkyňa Ebba Anderssonová mala ešte menej šťastia – jej striebro spadlo do snehu a jednoducho sa rozpolilo.
Môže za to „bezpečnostná poistka“?
Organizátori okamžite spustili vyšetrovanie v spolupráci s talianskou štátnou mincovňou. Hoci oficiálne chybu nepomenovali, zdroje z prostredia hier hovoria o probléme so špeciálnym klipom. Ten má fungovať ako bezpečnostná poistka, aby sa športovec na stuhe nezaškrtil, ak by sa o niečo zachytil. Zdá sa však, že talianski inžinieri to s bezpečnosťou prehnali a mechanizmus je príliš labilný.
„Sme si vedomí situácie a identifikovali sme riešenie. Športovci môžu poškodené kusy vrátiť na okamžitú opravu,“ uviedol hovorca hier Luca Casassa. Paradoxom je, že hoci sa medaily rozpadávajú, ich hodnota je historicky najvyššia za posledných sto rokov. Vďaka globálnemu nárastu cien zlata a striebra sa hodnota tohtoročnej zlatej medaily odhaduje na približne 2 300 eur, čo je dvojnásobok oproti hrám v Paríži 2024. Strieborná medaila má hodnotu asi 1 400 eur.
Pre športovcov je však dôležitejšia symbolika. Breezy Johnsonová, ktorá už dostala náhradné zlato, neskrývala mierne sklamanie: „Dali mi novú, ale tá nie je vygravírovaná. Možno sa ešte pokúsim získať späť tú svoju pôvodnú, ak ju dokážu opraviť,“ priznala šampiónka.