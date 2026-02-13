Olympiáda 2026 Zlato v tieni nevery: Šampión plakal za mŕtvym kamarátom, jeho kolega v televízii riešil, s kým spal!

ANTERSELVA – Zimná olympiáda v Taliansku zažila moment, ktorý nemá v histórii biatlonu obdobu. Kým Nór Johan-Olav Botn oslavoval životné zlato a v slzách ho venoval zosnulému kolegovi, jeho krajan Sturla Holm Laegreid odpálil v priamom prenose mediálnu bombu. Namiesto radosti z bronzu sa celému svetu priznal k nevere! Jeho emotívny výlev však nenašiel pochopenie u kolegov a poriadne vytočil priateľku nového olympijského šampióna.
Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid po dobehu do cieľa vytrvalostných pretekov nehovoril o svojom výkone. Pred kamerami nórskej televízie NRK sa psychicky zrútil. „Pred tromi mesiacmi som urobil najväčšiu chybu v živote a podviedol som ženu, ktorú milujem,“ šokoval divákov. Priznal, že sa s ním priateľka pred týždňom rozišla a on sa rozhodol pre verejnú spoveď, aby ju získal späť.
Jeho slová o „zlatej medaili v podobe partnerky“ však narazili na tvrdú realitu. Podvedená ex-priateľka mu cez médiá poslala jasný odkaz: „Je ťažké odpustiť. Aj po vyznaní lásky pred celým svetom. Čo sa stalo, ma bolí.“
Hnev v nórskom tábore
Laegreidovo načasovanie však vyvolalo vlnu kritiky. Kým on riešil svoje milostné pletky, jeho krajan Johan-Olav Botn oslavoval najväčší úspech kariéry. Botnovo zlato malo navyše hlboký emocionálny podtón – venoval ho Sivertovi Bakkenovi, ktorý v decembri náhle zomrel a Botn ho našiel v izbe bez známok života.
To, že Laegreid túto tému úplne prekryl svojou neverou, nenechalo chladnou Botnovu priateľku, lyžiarku Karoline Simpsonovú-Larsenovú. „Je to proste hanba. Johan vyhral olympijské zlato, ale všetci hovoria len o Laegreidovi. Je to bolestivé a neúctivé,“ oprela sa do bronzového medailistu.
Kritikou nešetrili ani legendy. Johannes Thingnes Bö označil načasovanie za „úplne zlé“ a hviezdny Petter Northug bol ešte tvrdší. „Kým Botn venoval víťazstvo zosnulému kamarátovi, Laegreid riešil, s kým spal. Správa sa ako figúrka z reality šou,“ uviedol.
Laegreid sa neskôr za svoje správanie ospravedlnil s tým, že „nebol sám sebou“, no mediálnu lavinu už zastaviť nedokázal. Namiesto hrdinu, ktorý vybojoval pre Nórsko medailu, tak z Anterselvy odchádza s nálepkou muža, ktorý v honbe za odpustením zatienil najväčší úspech svojho tímového kolegu.