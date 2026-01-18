Horor počas oslavy: V byte sa prepadla podlaha, jeden človek je ťažko zranený!

PARÍŽ - Jedna osoba utrpela vážne zranenia po tom, čo sa vo Francúzsku v jednom z parížskych bytov prepadla podlaha, uviedla v nedeľu tamojšie bezpečnostné zložky. Informuje o tom agentúra AFP.
Podlaha bytu na piatom poschodí sa zrútila počas stretnutia približne 50 ľudí v sobotu večer v 11. obvode francúzskeho hlavného mesta. Jednu osobu museli na mieste oživovať a následne ju previezli do nemocnice, uviedla polícia. Parížska prokuratúra dodala, že ďalších 14 ľudí utrpelo zranenia.
Polícia informovala, že záchranné tímy podopreli štvrté poschodie, aby sa predišlo ďalším škodám, no celková konštrukcia budovy zostala nepoškodená. Paríž má hustotu obyvateľstva približne 20.000 osôb na štvorcový kilometer. Parížania sa preto musia často tlačiť v menších priestoroch kvôli vysokým nájmom.