Výbor o daňových podvodoch nebol uznášaniaschopný: Opozícia a koalícia sa sporia o vplyv trestnej novely

BRATISLAVA - Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť k téme vyšetrovania ekonomickej trestnej činnosti a daňových podvodov vo štvrtok nerokoval. Na mimoriadne zasadnutie výboru, ktoré iniciovala opozícia, neprišlo dostatok poslancov, preto nebol uznášaniaschopný. Šéf výboru Richard Glück (Smer-SD) vysvetlil, že prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová na výbor nemohla prísť. Opozičným poslancom sľúbil, že výbor bude o téme rokovať v inom termíne.
archívne video
Zvolanie výboru žiadala Andrea Turčanová (KDH), ktorá tvrdí, že polícia pri stíhaní páchateľov daňovej trestnej činnosti v súvislosti s nízkym výberom DPH rezignovala. Žiadala, aby na výbor prišiel okrem Maškarovej aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
„O takých závažných témach musíme rokovať za prítomnosti najvyššieho vedenia Policajného zboru. Rovnako tak som komunikoval aj s prezidentom finančnej správy, ktorý mi prisľúbil účasť na takomto výbore. Preto som včera pani poslankyni povedal v pléne, že, samozrejme, budeme rokovať o tejto téme, len, bohužiaľ, nie je to možné fyzicky dnes zabezpečiť tak, aby to bolo plnohodnotné rokovanie,“ povedal novinárom Glück s tým, že k téme sa na výbore stopercentne vrátia. Dodal, že k téme vyšetrovania takýchto činov sú viaceré štatistiky. „My si preto musíme ustáť, že ktoré sú tie správne, a potom je, myslím si, namieste to vyhodnocovať,“ skonštatoval s tým, že pochybuje o číslach, ktoré poskytla Generálna prokuratúra (GP) SR. „Myslím, že treba, aby prebehla odborná debata, nie politická,“ povedal s tým, že ak debaty ukážu problematické veci, je namieste rozprávať sa o opravách legislatívy.
Miliardové výpadky v štátnej kase a otázka konsolidáci
Turčanová upozornila, že GP analyzovala dosahy trestnej novely. „Jej výsledkom je viac ako 3021 prípadov, ktoré sa vôbec nedostanú pred súd, prípadne, ak už na súde boli, boli zastavené. Hovoríme o sume len na DPH okolo 700 miliónov eur, ale celkovo sa za minulý rok nevybrala na daniach jedna miliarda a 800 miliónov eur. To sú veľmi závažné čísla, hlavne preto, ak hovoríme o tom, že treba v štáte konsolidovať,“ povedala novinárom. Podľa opozičnej poslankyne sa jasne ukázalo, že cieľom novely trestných kódexov bolo oslobodzovať podvodníkov. „Preto sme k tomu zvolali výbor, kde sme chceli počuť názor policajnej prezidentky a ministra vnútra,“ uviedla. Turčanová si myslí, že už od začiatku bolo jasné, že zmeny v novele nebudú fungovať.
Policajná prezidentka tento týždeň uviedla, že trvá na tom, že polícia korupciu a iné ekonomické trestné činy vyšetruje, prezentovala takisto policajné dáta. Operatívno-pátracia činnosť sa podľa nej stala v minulom roku efektívnejšou. Zároveň odmietla, že by sa takouto trestnou činnosťou zaoberali neskúsení vyšetrovatelia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka minulý týždeň prezentoval dáta, z ktorých vyplýva, že miera stíhania korupcie na Slovensku sa po reorganizácii polície a zmenách v Trestnom zákone výrazne znížila.