Slováci už majú plné zuby skládok! Prieskum odhalil, čo skutočne chcú

Výsledky sú jasné: až 82 % Slovákov chce skoncovať s vyvážaním odpadu na skládky. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ), ktorý ukázal, že ľudia už majú dosť súčasného stavu a hľadajú rozumnejšie riešenia.

Slovensko má s odpadmi obrovský problém

Čísla hovoria za všetko – vlani sme vyprodukovali neuveriteľných 13,6 milióna ton odpadu! Z toho len pätina pochádza z domácností, zvyšok sú priemyselné odpady. A kam s tým všetkým? Viac ako 2,5 milióna ton skončilo na skládkach. Alarmujúce však je a ľudia si to neuvedomujú, že naše skládky majú kapacitu už len na približne 7 miliónov ton odpadu. Pri súčasnom tempe to vystačí maximálne do roku 2027. A nové skládky? Tie už stavať nemožno, rovnako ako sa nedá rozširovať tie existujúce.

Sme na chvoste Európy

Kým európsky priemer skládkovania je 22 %, u nás je to až 39 %.  Do roku 2035 musíme túto hodnotu stlačiť na maximum 10 %. Inak nám hrozia sankcie z Európskej únie. Pre porovnanie: zatiaľ čo my stále vozíme takmer 40 % odpadu na skládky, Rakúšania skládkujú len niečo cez 2 % a Nemci dokonca kúsok nad 1 %. Slovensko rozhodne nepatrí medzi ukážkové krajiny EÚ v tejto oblasti. A čo je najhoršie? Za posledné dva roky sa tento podiel prakticky nezmenil. Mali by sme rapídne znižovať skládkovanie, no stále prestupujeme na mieste. Pri súčasnom tempe nemáme šancu splniť európske ciele a dokonca o nich ani len nič netušíme. Až 77 % Slovákov v prieskume uviedlo, že o tejto európskej smernici nikdy nepočulo. Ľudia jednoducho nevedia, že nás môžu čakať pokuty v miliónoch eur a že za pár rokov budeme mať doslova "plné ruky" odpadu, ktorý nebudeme vedieť kam dať.

Slováci už majú plné
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Freepik)

Toxický odpad? Riešime ho v Rakúsku!

Perfektným príkladom našej bezmocnosti je prípad PCB látok z bývalého Chemka v Strážskom. Tento nebezpečný odpad kontaminoval východ Slovenska už 30 rokov a nedávno sa konečne začal likvidovať – ale nie u nás, vozíme ho do Viedne! Predstavte si to: kamióny plné toxického odpadu križujú denne naše hranice, pretože my jednoducho nemáme technológiu na jeho spracovanie. Rakúšania si za túto "službu" nechajú poriadne zaplatiť a ešte majú z toho dvojitý profit – vyrobená energia z nášho odpadu zohrieva ich domovy a napája ich elektrickú sieť. Podobný osud má množstvo ďalšieho priemyselného odpadu zo Slovenska. Firmy ho musia draho vyvážať do zahraničia, naše peniaze odtekajú do cudziny a nám ostávajú len nedoriešené problémy. Pritom by stačilo mať vlastné moderné zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadu. Namiesto toho, aby sme platili Rakúšanom, mohli by sme si z vlastného odpadu vyrábať vlastnú energiu.

Automobilky už nad nami krútia hlavou

Nedostatok kapacít na spracovanie priemyselného odpadu ale nie je len náš domáci problém, ohrozuje to aj budúce investície zo zahraničia. Veľké korporácie, najmä automobilky, si pri výbere lokality na investície pozorne sledujú, ako krajina rieši odpadové hospodárstvo.

Za posledné roky sa množstvo nezhodnotiteľného odpadu na jedno vyrobené auto zvýšilo z 170 gramov na 12 kilogramov. Kapacity na spracovanie takéhoto odpadu sú na Slovensku dramaticky nedostatočné – počet spracovateľov špecifických odpadov klesol zo štyroch firiem na jedinú.Výsledok? Automobilky musia svoje odpady vyvážať do zahraničia, čo znižuje konkurencieschopnosť celého sektora. A nové investície môžu Slovensko jednoducho obísť a ísť tam, kde majú lepšie podmienky na nakladanie s odpadmi.

Veľký projekt z hlavného mesta

S projektom, ktorý by mohol všetko zmeniť, prichádza Slovnaft. Centrum energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) má spracovávať rôzne kategórie odpadu a vyrobiť z nich energiu. Zariadenie bude využívať pokročilú technológiu fluidného lôžka, ktorá dokáže spracovať aj kvapalné odpady – niečo, čo súčasné zariadenia na Slovensku nezvládajú. CEZO pritom dokáže spracovať komunálny aj priemyselný odpad, vytvorí desiatky nových pracovných miest a vyrobí teplo a elektrinu pre Bratislavu. Zároveň výrazne zníži množstvo odpadu na skládkach a pomôže konečne likvidovať staré environmentálne záťaže, ktoré nás trápia už roky. Investícia vo výške 200 miliónov eur tak môže priniesť benefity nielen pre hlavné mesto, ale pre celé Slovensko.

Ľudia chcú fakty, nie strašenie

Prieskum ukázal, že 44 % ľudí nemá dosť informácií o moderných technológiách spracovania odpadu. Rovnaký počet sa obáva vplyvu na životné prostredie. Podľa prieskumu ľudia už rozumejú tomu, že odpad nemusí byť len problém – môže sa z neho stať aj zdroj energie. Zaujímavé je, že až 79 % opýtaných považuje za neprijateľné, že Slovensko nemá žiadne riešenie na spracovanie priemyselného odpadu. A len 1,6 % si myslí, že také zariadenia nepotrebujeme. Problém je ale aj v komunikácii. Prieskum odhalil, že ľudia by prijali, keby komunikáciu tejto témy vzali do rúk lokálni politici a čelní predstavitelia krajiny. Namiesto toho, aby sa ľudia dozvedali o dôležitých projektoch z médií či od aktivistov, chcú transparentný dialóg s tými, ktorí majú rozhodovať. Kým krajiny ako Česko či Poľsko budovali spaľovne odpadu kontinuálne, Slovensku "ušiel vlak". Teraz máme na riešenie problému maximálne pár rokov.

Elite Model Look ČR a SR 2025: Predstavujeme víťazov, budúce talenty a pripomenieme si slovenskú a českú špičku módy
Tréner Trnavy Michal Ščasný po vypadnutí s Craiovou: Klobúk dolu pred chalanmi a pred fanúšikmi
Lucia Vráblicová už sa pozviechala z rozchodu: Ako rozpad manželstva zvládol syn?!
Ráno horeli pivničné priestory rodinného domu v Padáni: Škoda sa odhaduje na 15-tisíc eur
Ľudia v PRIESKUME ukázali na politikov, ktorí vraj hovoria pravdu: Neuveríte, čo dali na tretie miesto!
Hrozná hygiena, predaj po záruke aj SALMONELA! FOTO Bežné kontroly v obchodoch priniesli OTRASNÉ zistenia
Ťažký úraz pri Šútovskom vodopáde: Cyklistu museli zachraňovať horskí záchranári aj vrtuľník
Škandál v Kecskeméte: Zlodeji prenikli na základňu a ukradli súčiastky zo stíhačiek MiG-29
Tajomný let ruského vládneho lietadla na Aljašku: Vynárajú sa špekulácie! Bol na palube Putin?
Nebezpečná baktéria zabíjala: Zomreli iba trojtýždňové bábätká! Tragické prípady už vyšetrujú
Srbskom zmietajú stále nepokoje: Hrozí občianska vojna! Ulicami sa ozývajú výbuchy
Saša Jány o NOVÝCH typoch modeliek: Majú ženy s nedokonalosťami šancu a aké zaujmú najviac?!
STRACH o promi dcéru: Fanúšikovia majú OBAVY o jej duševného zdravie
Hviezda z Marvelovky (37) učinila RÁZNY krok: Dala si ZMRAZIŤ vajíčka!
Lucia Vráblicová sa už pozviechala z rozchodu: Ako rozpad manželstva zvládol syn?!
Neuveríte, ako tehotenstvo zmenilo tvár ženy: Prežila hotovú hrôzu, FOTO pred a po otehotnení vás šokuje!
Desivá pasca umelej inteligencie: Rada od chatbota spôsobila mužovi vážnu otravu, TOTO mal užívať!
Zabudnite na dlhoročné mýty: Vedci odhalili telesnú črtu, ktorá môže prezradiť veľkosť mužskej výbavy!
Dámy, radšej sa zamerajte na svoje panvové dno už dnes: 7 dôvodov, prečo ho posilniť!
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!

Tomu sa hovorí reprezentačná forma: Slovenský útočník ťahá Ostravu do Konferenčnej ligy
FOTO Súper Slovana prišiel o oporu: Kľúčový muž Young Boys prestupuje do AC Miláno
FOTO Obrovský šok českej futbalovej legendy: Koniec po krásnych 26 rokoch!
VIDEO Zázraku chýbalo trochu šťastia! Trnava odvrátila šialené manko, krutá facka v predĺžení
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Ako sa pripraviť na online pohovor: Čo skontrolovať 10 minút pred spustením?
Čo napísať do motivačného listu, ak nemáte prax? Príklad pre absolventov
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
WhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovory
POZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebol
Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch

Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
