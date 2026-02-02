Prieskum potvrdzuje náskok Orbána: 70 dní pred voľbami má výraznú prevahu pred Magyarom

BUDAPEŠŤ - Maďarský inštitút Nézőpont v pondelok zverejnil prieskum verejnej mienky z januára. Uviedol, že sedemdesiat dní pred parlamentnými voľbami sa zdá byť náskok terajšieho premiéra Viktora Orbána pred predsedom strany TISZA Péterom Magyarom neprekonateľný v otázke ich vhodnosti na post predsedu vlády. Server 24.hu podotkol, že ide o vláde blízky inštitút.
Podľa prieskumu označilo 46 percent opýtaných Orbána za najvhodnejšieho premiéra a len 35 percent Magyara. Inštitút dokonca vyhlásil, že o výsledkoch volieb 2026 je už rozhodnuté. Výsledok zodpovedá októbrovému prieskumu, kedy mal Orbán 11-percentný náskok pred Magyarom. V novembri dočasne stúpol na 15 percentuálnych bodov.
Server podotkol, že minulý týždeň boli zverejnené dva ďalšie prieskumy, ktoré ukázali presný opak toho, čo konštatoval Nézőpont. Podľa inštitútu Závecz Research má mimoparlamentná opozičná strana TISZA v súčasnosti 2,9 milióna priaznivcov a vládny Fidesz 2,5 milióna. Minerva Institute nameral ešte väčší rozdiel a na prognózu výsledkov volieb použil umelú inteligenciu.
Szijjártó by mohol byť nástupcom Orbána
Inštitút Publicus oslovil voličský tábor Fideszu s otázkou, koho by chceli jeho členovia za premiéra, ak by Orbán odstúpil. Z výsledkov vyplynulo, že ak by sa vážne diskutovalo o nástupcovi, za najvhodnejšieho kandidáta na premiéra by 39 percent opýtaných považovalo terajšieho šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa, píše 24.hu.