SaS chce poslanecký prieskum pôdohospodárskeho výboru v štátnom podniku Lesy SR

BANSKÁ BYSTRICA - Opozičná SaS chce iniciovať poslanecký prieskum Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v štátnom podniku Lesy SR. Poslanec za SaS Alojz Hlina v pondelok na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici vyzval nového riaditeľa podniku Borisa Gregora, aby poslancov výboru prijal.
archívne video
Hlina skonštatoval, že Lesy SR vždy mali a majú mimoriadne dôležitú úlohu a sú zodpovedné za stav našej krajiny. „Oni nemajú primárne úlohu naplniť vagóny guľatinou ako v koloniálnej Afrike, ale majú úlohu starať sa o ráz našej krajiny a o zverené bohatstvo,“ skonštatoval Hlina.
SaS tiež skritizovala výber nového vedenia Lesov SR, kde začiatkom februára do funkcie generálneho riaditeľa vymenoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) Borisa Gregora. Štátne lesy by mal podľa Hlinu viesť lesník a nie „bankár“ a „ITčkar“. „A tak sa pýtam, že či je nevyhnutné alebo či sa pripravuje nejaká obrovská obmena softwarových riešení v lesoch. V tých lesoch, ktoré nezvládajú starostlivosť o to, čo majú zverené,“ poznamenal Hlina.
Lesy SR sa podľa SaS stali korisťou povolebného lupu, strana chce preto v štátnom podniku iniciovať poslanecký prieskum pôdohospodárskeho výboru. „My sme sa pokúšali nie raz, nie dvakrát, dostať na Lesy SR ako prieskum. Nikdy nás nepustili ako poslancov,“ skonštatoval Hlina.