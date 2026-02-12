Spozornite: Na celom Slovensku sa môže tvoriť hmla, v niektorých okresoch i poľadovica

BRATISLAVA - Na celom území Slovenska sa môže naďalej tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 - 200 metrov, vo viacerých okresoch aj poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy pred hmlou platia pre celé územie. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne do 10.00 h. Výstrahy pred poľadovicou platia pre celý Banskobystrický kraj, viaceré okresy Žilinského a Prešovského kraja a okresy Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves a Levice. Výstrahy platia predbežne do 10.00 h.
Na hmlu upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Hmla s dohľadnosťou do 50 m sa vyskytuje v okolí Košíc a do 100 m v lokalitách Šturec, Banská Belá, Banská Štiavnica, Píla, Uderiná, Bratislava, Pezinok, Senec, Nové Mesto nad Váhom, Záborské a Buková. Poľadovica je na horskom priechode Látky-Prašivá.